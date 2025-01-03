مفاجأة جديدة: حقيقة عرض باريس سان جيرمان لكريستيانو رونالدو

كتب محمد سعد – يبدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يكتب تاريخ جديد في عالم كرة القدم،في دوري أبطال أوروبا مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حقيقة عرض كريستيانو رونالدو

وذكر الكاتب الصحفي فابريزيو رومانو حقيقة عرض باريس سان جيرمان الفرنسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الشتوية قائلا:” باريس سان جيرمان لا يتفاوض مع كريستيانو رونالدو على الرغم من التقارير.

أتم قائلا:” المناقشات لم تجري حتى الآن”.

ويواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التدريبات الجماعية مع النصر السعودي استعدادًا لاستنانف بطولة دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف الدولي لبطولة كأس خليجي زين 26 .

ويسعي النصر السعودي لتجهيز اللاعبين خلال فترة المعسكر التدريبي استعدادًا لعودة دوري روشن السعودي، وسوف يلتقي النصر السعودي نظيره الأخدود على ملعب الأول بارك ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ويدخل النصر مباراة الأخدود المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي المركز الرابع برصيد 25 نقطة في المركز الرابع.

موعد مباراة النصر السعودي و الأخدود في دوري روشن السعودي

تبدأ مباراة النصر السعودي والأخدود مساء الخميس القادم ،الموافق 9 من شهر يناير2025، في تمام الساعه 7 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 8 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والأخدود

تذاع مباراة النصر السعودي والأخدود عبر قنوات أس سي الرياضية السعودية عبر البث الحي الفضائي ، ولم يٌحدد حتي الآن معلق المباراة حتي الآن.