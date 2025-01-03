كولر يفاجئ بطل الجزائر بتشكيل الأهلي المفاجئ لمباراة شباب بلوزداد

فاجأ مدرب الأهلي، كولر، الجميع بتشكيل فريقه المتوقع لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا. يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق لملاقاة بطل الجزائر في مباراة قوية تترقبها جماهير الأهلي، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الحاسمة.

كتب محمد سعد – استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراة شباب بلوزداد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد 5 جويله ضمن إطار الجولة الرابعه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعي الأهلي كتابة تاريخ جديد مع القلعه الحمراء مع بطل الجزائر.

قائمة الأهلي الرسمية لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، مصطفى أبو الخير، إمام عاشور، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، سمير محمد

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، وسام أبو علي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة شباب بلوزداد في أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق – أشرف داري – رامي ربيعة – يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل “كوكا” أو محمد مجدي “أفشة” – إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تبدأ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء اليوم الجمعه الموافق 3 من شهر يناير2024،في تمام الساعه 9 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والعاشرة مساءًا بتوقيت قطر، 9 مساءًا بتوقيت دولة السودان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر قنوات بي إن سبورت القطرية ، عبر البث المشفرالفضائي ،بتعليق حسن العيدروس ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة ، بينما على قناة الجزائرية بلال بيناري عبر البث الأرضي التابع لدولة الجزائر.