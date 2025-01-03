لا مجال للتعويض: تشكيل شباب بلوزداد الجزائري أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يسعى فريق شباب بلوزداد الجزائري لتحقيق الفوز على الأهلي في مباراة حاسمة ضمن دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الفريق المصري في واحدة من أقوى مباريات البطولة. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن التشكيل المتوقع للفريق الجزائري، الذي يسعى للظهور بأفضل أداء ممكن لضمان نقاط المباراة.

كتب محمد سعد – استقر عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي في المباراة المرتقبة على استاد 5 جويلية 1962 ضمن إطار الجولة الرابعه في دوري أبطال أفريقيا، ويرغب الفريق الجزائري مٌصالحة الجماهير الجزائرية بعد الخسارة التي تلقها الفريق أمام الأهلي بنتيجة ثقيلة مما افقدته المنافسة على بطاقة التأهل.

اختتم شباب بلوزداد الجزائري التدريبات الختامية لمباراة الأهلي في إطار الجولة الرابعه بدوري أبطال أفريقيا، أعطي مدرب شباب بلوزداد تعليمات فنية ليتم تطبيقها في المباراة.

تشكيل شباب بلوزداد الجزائري المتوقع لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو

وفي الهجوم: وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي و شباب بلوزداد مساء اليوم الجمعه الموافق 3 يناير2024، في تمام الساعه 9 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنقل شبكة بي إن سبورت القطرية عبر البث الحي الفضائي المشفر ، على القناة بي إن سبورت الثانية ، ومن المقرر ان يتولي التعليق على أحداث المباراة حسن العيدروس ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة ، والقناة الرياضية الجزائرية عبر البث الأرضي بتعليق بلال بيناري ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث اللقاء.