لن تصدق! تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تاريخ طويل من المواجهات المثيرة يجمع بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، حيث كانت لقاءاتهم مليئة بالندية والتشويق. في هذا التقرير، نكشف عن أبرز لحظات المواجهات بين الفريقين، وكيف كانت نتائج المباريات السابقة تشهد على قوة التنافس بينهما.

كتب محمد سعد – تاريخ مواجهات الأهلي و شباب بلوزداد مساء اليوم الجمعه في المباراة المرتقبة على استاد5 جويلية ضمن منافسات الجولة الرابعه بدوري أبطال أفريقيا،ويشتد الصراع بين الاهلي و شباب بلوزداد على أحداث المباراة.

تريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

إلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في خمس مباريات حتي الآن قبل اللقاء المرتقب حقق الأهلي فوزًا في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ولم يفوز الفريق الجزائري في اي لقاء.

وٌتعد أكبر نتيجة شهدها 6 أهداف مقابل هدف بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

يحتشد جماهير شباب بلوزداد ملعب مباراة 5 جويلية لدعم الفريق في مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا،للعودة للفريق من جديد للتأهل للدور القادم.

اختتم النادي الأهلي تدريبات الجماعية استعدادًا لمباراةشباب بلوزداد،وضع مارسيل كولرالمدير الفني لفريق بالنادي الأهلي تعليمات لاعبي الفريق للتطبيق خلال مباراة شباب بلوزداد.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق – أشرف داري – رامي ربيعة – يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل “كوكا” – إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي و شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تبدأ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري 5 جويلية في تمام الساعه التاسعه مساءًا بتوقيت القاهرة ، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة شباب بلوزداد و الأهلي مساء اليوم علي شبكة بي إن سبورت عبر قناة بي إن سبورت 2 بتعليق حسن العيدروس ، والقناة الأرضية الجزائرية بتعليق بلال بيناري.