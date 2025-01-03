زيادة ضخمة في رواتب المهندسين بالسعودية تبدأ من 2025: كم أصبح الراتب الآن؟

في خطوة غير مسبوقة، شهدت رواتب المهندسين في السعودية زيادة كبيرة مع بداية عام 2025، حيث ارتفعت الرواتب بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي. هذه الزيادة تعتبر من أبرز القرارات التي تهم قطاع الهندسة، والتي قد تغير الكثير من معايير سوق العمل في المملكة.

كتب محمد سعد – في إطار سعيها المتواصل لتطوير القطاع الحكومي وجذب الكفاءات السعودية في مجالات متنوعة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتماد سلم الوظائف الهندسية الجديد ويهدف هذا القرار إلى معالجة مشكلة تسرب المهندسين السعوديين إلى القطاع الخاص من خلال تحسين شروط العمل والرواتب في القطاع الحكومي ويشمل السلم الجديد تحسينات جذرية على رواتب المهندسين، حيث سيتم رفع الرواتب لتصل إلى ثلاثة أضعاف، مما يعزز جاذبية القطاع الحكومي للكفاءات الهندسية ويُسهم في تحسين بيئة العمل بشكل عام هطااس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السلم الجديد وتحسينات الرواتب

تم تصميم السلم الجديد للوظائف الهندسية ليشمل فئات مهنية متعددة تهدف إلى تحسين فرص التدرج الوظيفي للمهندسين في الجهات الحكومية وتشمل هذه الفئات: المهندس، المهندس المشارك، المهندس المحترف، والمهندس الاستشاري.

هذه الفئات المهنية تتماشى مع معايير الهيئة السعودية للمهندسين، ما يعكس التزام الحكومة بتنظيم المهن الهندسية وتوفير بيئة عمل مهنية عالية الكفاءة ومن أبرز مميزات السلم الجديد هو رفع الرواتب بشكل كبير، مما يسهم في تقليص الفجوة بين الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص.

الهدف من زيادة الرواتب وكيفية تأثيرها على سوق العمل

تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الرواتب ستساهم بشكل رئيسي في جذب المهندسين إلى القطاع الحكومي، خاصة في ظل التنافس الكبير بين القطاعين العام والخاص والدكتور عبد الرحمن الربيعة، رئيس الهيئة السعودية للمهندسين سابقًا، أكد في تصريحاته أن زيادة الرواتب والعلاوات السنوية ستكون حافزًا كبيرًا للمهندسين للانتقال إلى القطاع الحكومي، مما يعزز استقرار القطاع ويحد من تسرب الكفاءات.

هذا القرار يهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الحكومي بسبب الفروقات الكبيرة في الرواتب بين القطاعين من خلال تحسين هذه الرواتب، تسعى المملكة إلى تعزيز قدرة القطاع الحكومي على جذب المهندسين المؤهلين وتنظيم العمل الهندسي بما يتماشى مع المعايير العالمية.

آلية التدرج الوظيفي ضمن السلم الهندسي الجديد

يتضمن السلم الجديد آلية واضحة للتدرج الوظيفي، مما يتيح للمهندسين الترقية بشكل منتظم وفقًا للفئة المهنية التي ينتمون إليها وهذه الآلية ستساعد المهندسين على النمو المهني داخل القطاع الحكومي، مما يزيد من مستويات الإبداع والإنتاجية في المشاريع الحكومية.

كما أن تصنيف المهندسين ضمن الفئات المهنية سيؤدي إلى تخصيص مهام أكثر تخصصًا ودقة، بما يتماشى مع مهاراتهم وخبراتهم.

تأثير السلم الجديد على رؤية السعودية 2030

يُعتبر السلم الهندسي الجديد جزءًا من رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والمشاريع الهندسية الكبرى مع تطبيق هذا السلم سيكون القطاع الحكومي أكثر جذبًا للكفاءات الهندسية الوطنية، مما يساهم في تسريع تنفيذ مشاريع المملكة التنموية.

كما أن هذا القرار يُتوقع أن يساهم في تحسين أداء المشاريع الكبرى والمساهمة في تعزيز القدرات التقنية والابتكارية في المملكة.

الزيادة الكبيرة في رواتب المهندسين تعكس التحسن في القطاع الهندسي وتفتح المجال للمزيد من الفرص والتحديات في السنوات القادمة، مما يجعلها خطوة إيجابية للمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة.