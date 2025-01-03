“وزارة التعليم الإماراتية” تُعلن عن تغيير موعد بداية الفصل الدراسي الثاني: العد التنازلي بدأ!

أعلنت وزارة التعليم الإماراتية عن تغيير موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025، حيث أصبح الموعد الجديد مفاجأة للطلاب وأولياء الأمور. مع هذا التغيير، بدأ العد التنازلي لعودة الطلاب إلى المدارس في توقيت جديد يتماشى مع الخطة الدراسية للعام الحالي.

كتب محمد سعد – يعد التقويم الدراسي للعام 2024 – 2025 في دولة الإمارات أساسًا لتنظيم الجوانب الأكاديمية والعائلية، حيث يوفر خطة متكاملة تساعد على تحقيق التوازن بين الدراسة والحياة الشخصية وهذا المقال يقدم تفصيلًا شاملاً للتقويم الدراسي، بما يشمل التواريخ الهامة والإجازات الرسمية غخلزف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التقويم الدراسي لعام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 26 أغسطس 2024 للطلاب، بينما تستأنف الهيئات التدريسية والإدارية عملها في 19 أغسطس 2024 ويشمل هذا التقويم:

ثلاثة فصول دراسية.

إجازات محددة لتوفير التوازن بين الدراسة والراحة. اقرأ أيضا: “لحق الفرصة” عقد عمل مجاني في الإمارات مع إقامة وتذاكر طيران وحوافز مغرية! أبرز التواريخ الفصل الأول: بداية دوام الطلبة: 26 أغسطس 2024.

نهاية الفصل: 16 ديسمبر 2024 (بداية إجازة الشتاء). الفصل الثاني: بداية الفصل: 6 يناير 2025.

نهاية الفصل: 23 مارس 2025 (بداية إجازة الربيع). بداية الفصل: 14 أبريل 2025.

نهاية العام الدراسي: 27 يونيو 2025. اقرأ أيضا: “عيش حلمك في دبي” كيف تحصل على تأشيرة العمل الحر بسهولة إجازات المدارس في التقويم الدراسي 2025 الإجازات جزء مهم من التقويم الدراسي وهي مصممة لتوفير أوقات راحة واستجمام للطلبة والمعلمين. للطلاب: من 16 ديسمبر 2024 إلى 5 يناير 2025.

للكادر التعليمي والإداري: من 23 ديسمبر 2024 إلى 5 يناير 2025. إجازة الربيع: للطلاب: من 24 مارس إلى 13 أبريل 2025.

للكادر التعليمي والإداري: من 31 مارس إلى 13 أبريل 2025. الجدول المختصر للتقويم الدراسي

يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد للموعد الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة، حيث يُتوقع أن يشهد الفصل الدراسي الثاني الكثير من التحديات والفرص الجديدة في التعليم.