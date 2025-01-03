التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات: هل هو إلزامي أم اختياري؟

أثارت مسألة التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات الكثير من التساؤلات بين المواطنين والمقيمين. فهل يُعد هذا النوع من التأمين إلزاميًا؟ وهل يشمل جميع الفئات العاملة في الدولة؟ في هذا المقال، نوضح الإجابة بناءً على القرارات والتوجيهات الرسمية من الجهات المعنية.

كتب محمد سعد – أطلق برنامج تأمين التعطل عن العمل في الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 13 لعام 2022، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي للموظفين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص في حال فقدانهم لوظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم ويساهم البرنامج في توفير الأمان المالي للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب غير تأديبية أو استقالة طوعية، ويضمن لهم دعمًا خلال فترة البحث عن وظيفة جديدة حغضقظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هو المرسوم الاتحادي رقم 13 لعام 2022؟

المرسوم الاتحادي رقم 13 لعام 2022 هو التشريع الذي أُقِرَّ لتنفيذ برنامج تأمين التعطل عن العمل، وهو يحدد الإطار القانوني والإرشادات التي تضمن حصول الموظفين على الدعم المالي في حالات فقدان الوظيفة بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

من هم المستفيدون من البرنامج؟

يستفيد من برنامج تأمين التعطل عن العمل كل من المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص ويشمل البرنامج مجموعة واسعة من الوظائف والمناصب في هذه القطاعات. أما بالنسبة للمستثنيين من البرنامج، فيشمل ذلك:

المستثمرون: الذين يشغلون مناصب استثمارية.

مساعدو المنازل: مثل الخادمات ومدبرات المنازل.

العمال المؤقتون: الذين يعملون على أساس مؤقت.

الأحداث: العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

المتقاعدون: الذين يتلقون معاشات تقاعدية.

التعويضات في برنامج تأمين التعطل عن العمل

يقدم البرنامج تعويضات مالية تهدف إلى دعم الموظفين في فترة البطالة ويتم تحديد قيمة التعويض بناءً على الراتب الأساسي للموظف في آخر ستة أشهر قبل فقدان الوظيفة:

نسبة التعويض: يصل التعويض إلى 60% من متوسط الراتب الأساسي خلال الستة أشهر الأخيرة.

مدة الاستحقاق: يمكن للموظف المطالبة بالتعويض لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية.

يُتوقع أن يكون للتأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات تأثير كبير على سوق العمل، وتوفير الحماية للعمال في حالات فقدان الوظيفة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمواطنين والمقيمين.