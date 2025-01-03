“وزارة التعليم” تكشف عن الحالات التي يُسمح فيها بأداء الامتحانات عن بعد

في خطوة جديدة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مرنة وآمنة، أوضحت وزارة التعليم في الإمارات الحالات التي يمكن فيها للطلاب أداء الامتحانات عن بعد. هذه الخطوة تأتي في إطار التكيف مع الظروف الطارئة والتحديات التي قد يواجهها الطلاب في بعض الأحيان.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم السعودية توجيهات جديدة بخصوص أداء الاختبارات عن بُعد، موضحة أن الأصل في تنفيذها يكون حضوريًا، لكن يمكن الانتقال إلى نظام الاختبار عن بُعد في بعض الحالات الطارئة ضتندط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حالات خاصة لأداء الامتحانات عن بُعد

وفقًا للتوجيهات الصادرة، يجب على الطلاب أداء الاختبارات النهائية في مقرات المدارس حضوريًا، مع استثناءات محددة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، والذي ينص على جواز تأدية الاختبار عن بُعد للطلاب الذين يتعذر حضورهم لأسباب طارئة أو ظروف خاصة، شريطة توفر التقارير الطبية والمستندات اللازمة التي تؤكد حالتهم.

تشمل هذه الحالات طلاب السجون أو الإصلاحيات والطلاب الذين يعانون من أمراض طارئة أو مزمنة تمنعهم من الحضور مع تقديم تقارير طبية رسمية، بالإضافة إلى الطلاب الملزمين بالبقاء في المنزل لفترات طويلة نتيجة أمراض شديدة أو معدية كذلك يسمح للدارسين المرابطين على الحدود أو المنومين في مراكز الأورام بأداء اختباراتهم عن بُعد في حال توافر المستندات التي تثبت ذلك.

مع هذه التوضيحات، أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور فهم الإجراءات الجديدة بشكل أفضل، مما يساعد على التعامل مع الامتحانات بمرونة أكبر.