غلق طريق رئيسي بالطائف بدءًا من غد وحتى 1 رمضان: التفاصيل الكاملة حول الإغلاق

أعلنت السلطات في الطائف عن قرار غلق أحد الطرق الرئيسية في المدينة ابتداءً من يوم غد وحتى 1 رمضان. هذا القرار يهدف إلى إجراء أعمال صيانة ضرورية في المنطقة، مما سيؤثر على حركة المرور في هذه الفترة. في هذا المقال، نعرض لك التفاصيل الكاملة عن الإغلاق، وأهم البدائل التي سيتم تفعيلها لتجنب التكدس المروري.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع أمن الطرق عن إغلاق عقبة الهدا في محافظة الطائف لمدة شهرين اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة ويأتي هذا الإغلاق ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحسين شبكة الطرق وتوفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين والمقيمين وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل هذا الإغلاق والإجراءات التي يجب على مستخدمي الطريق اتباعها كرابض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إغلاق عقبة الهدا

قررت الهيئة العامة للطرق إغلاق عقبة الهدا في الطائف لمدة شهرين، بداية من 1 يناير 2025 وحتى 28 فبراير من نفس العام وهذا الإغلاق سيكون بهدف إجراء أعمال صيانة ضرورية للطريق، الذي يعد واحدًا من الطرق الحيوية في المنطقة.

طرق بديلة للمستخدمين

في إطار هذا الإغلاق دعت الهيئة جميع مستخدمي الطريق إلى استخدام طرق بديلة لضمان استمرارية حركة السير وتفادي أي ازدحام محتمل ومن أبرز الطرق البديلة التي يمكن استخدامها خلال فترة الصيانة هو طريق السيل الكبير ويهدف هذا التوجيه إلى تسهيل التنقل للمواطنين والمقيمين دون التأثير على حركة المرور بشكل كبير.

التزام الهيئة بتطوير شبكة الطرق

أكدت الهيئة العامة للطرق التزامها بتلبية الطلب المتزايد على شبكة الطرق في المملكة، مشيرة إلى أنها تعمل على تحسين بنيتها التحتية بشكل دوري ويتم تنفيذ أعمال الصيانة لضمان أمان وسلامة الجميع، حيث تعتبر الصيانة جزءًا من استراتيجية الهيئة لتوفير بيئة مرورية آمنة وفعّالة.

يُتوقع أن تستمر أعمال الصيانة طوال الفترة المحددة، وسيتم توفير مسارات بديلة لتخفيف الضغط على باقي الطرق. لذا، يُنصح السائقون بتوخي الحذر ومتابعة التحديثات المرورية لضمان التنقل بسهولة وسلاسة.