العويران يرفض الاعتذار لجماهير الهلال ويصفهم بـ”فرعنا” في تعليق مستفز

تسبب سعيد العويران، نجم كرة القدم السعودي السابق، في إثارة الجدل بين جماهير الهلال بعد رفضه تقديم اعتذار لهم، بل وأطلق تصريحًا استفزازيًا وصفهم فيه بـ”فرعنا”، مما أدى إلى حالة من الاستنكار والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – تعرض اللاعب الدولي السابق سعيد العويران خلال الساعات الـ48 الماضية لهجوم حاد من جماهير نادي الهلال، بالإضافة إلى بعض لاعبي الفريق السابقين، على خلفية تصريحات أثارت جدلاً واسعاً.

بدأت الأزمة بعد أن أثار العويران موجة غضب بين جماهير الهلال بسبب تعليقاته عقب خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني، حيث قال العويران في مقطع فيديو: “ما ودنا نادي الهلال يخسر”، قبل أن يصحح عبارته قائلاً: “منتخب السعودية”.

هذا التصريح لم يُرضِ الجماهير الهلالية، التي اعتبرته إساءة لنادي الهلال وأيضًا المنتخب السعودي.

وبدل أن يقدّم اعتذاراً للجماهير، اختار العويران التصعيد، حيث نشر مقطع فيديو جديد على حسابه الشخصي تضمن تصريحات قديمة لرئيس نادي الشباب السابق خالد البلطان، وأرفقه بتعليق يقول فيه: “ما قال البلطان إلا الصدق، الهلال فرع لنادي الشباب”.

تصعيد العويران قوبل بغضب واسع، ما دفع الإدارة القانونية لنادي الهلال إلى الإعلان عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد اللاعب السابق بسبب ما وصفته بالإساءة للنادي من خلال تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن العويران لطالما كان شخصية مثيرة للجدل بتصريحاته الجريئة، إلا أن هذه الواقعة فتحت عليه أبواب مواجهة قانونية مباشرة مع نادي الهلال.

النهاية: تصريحات العويران زادت من حدة التوتر بينه وبين محبي الهلال، وسط ردود فعل غاضبة من الجماهير، مما جعل الحادثة موضوعًا ساخنًا في الساحة الرياضية.