الدبيخي ينتقد سامي الجابر بشدة: “أخلاقك صفر” بسبب انفعاله على المدرب

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدبيخي جدلاً واسعًا بعد تعليقه القاسي على سامي الجابر، حيث وصفه بـ”أخلاقك صفر” بسبب انفعاله الحاد على مدرب الفريق في مقطع فيديو انتشر بسرعة

كتب محمد سعد – رفض الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي اختيار نجم الهلال السابق سامي الجابر لتمثيل السعودية في حفل تكريم أساطير الخليج، المقرر إقامته مساء السبت القادم في الكويت على هامش نهائي كأس الخليج السادس والعشرين بين منتخبي البحرين وعُمان.

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا رسميًا من اتحاد كأس الخليج، يطلب فيه تحديد ممثل المملكة في حفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية.

وقد أثار هذا الاختيار اهتمام الجماهير السعودية، التي رشحت مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم ماجد عبد الله، وسامي الجابر، ويوسف الثنيان، وصالح النعيمة، وآخرون ممن ساهموا بشكل كبير في تاريخ الرياضة السعودية.

في هذا الإطار، أبدى الإعلامي بندر الدبيخي اعتراضه على ترشيح سامي الجابر، حيث صرح قائلًا: “أخلاق سامي الجابر الرياضية صفر، لا يستحق تمثيل المملكة في حفل الأساطير”.

وقد في محاولة لدعم وجهة نظره بنشر مقطع فيديو قديم يوثق لحظة انفعال سامي الجابر على الطاقم الفني لأحد الفرق المنافسة خلال مباراة سابقة للهلال.

من جهة أخرى، أفادت مصادرنا الخاصة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اختار محمد عبد الجواد، نجم الأهلي السابق، لتمثيل السعودية في هذا الحفل، تقديرًا لمسيرته الرياضية المميزة.

رغم حالة الانقسام التي تسببت فيها تصريحاته، فإن الدبيخي استمر في الدفاع عن رأيه، ما جعل الحادثة محط نقاش ساخن في الأوساط الإعلامية والرياضية.