“لن أنساها”.. رونالدو يكشف عن أصعب مباراة لعبها مع النصر

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أصعب مباراة خاضها منذ انتقاله إلى نادي النصر السعودي، مؤكدًا أنها ستكون واحدة من المباريات التي لن ينساها، في تصريحات لاقت اهتمامًا واسعًا من الجماهير ووسائل الإعلام.

كتب محمد سعد – أعلن كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عن استمرار شغفه ورغبته في تقديم الأفضل مع فريقه بعد مرور عامين على انضمامه للفريق العالمي.

وأفاد رونالدو في حديثه مع رابطة دوري المحترفين قائلاً: “أنا وعائلتي نشعر بالسعادة، فقد بدأنا حياة جديدة في هذا البلد الرائع”.

وأضاف: “ينظر الناس إلي كقدوة، ليس فقط على أرض الملعب، بل خارجه أيضاً، وهذا يضع على عاتقي مسئولية كبيرة”.

وأكد رونالدو على صعوبة التنافس مع أندية كالهلال والاتحاد، قائلاً: “من الصعب منافسة الهلال والاتحاد، لكننا سنحاول طبعا”.

وأعرب عن وجهة نظره قائلاً: “كرة القدم تتضمن لحظات جيدة وأخرى سيئة، لكن الأهم بالنسبة لي هو الاحترافية واحترام النادي”.

وبشأن أفضل لحظة منذ انضمامه لنادي النصر، رد قائلاً: “بالطبع، عندما فزت بأول لقب مع النصر في المباراة النهائية ضد الهلال”.

وتابع قائلاً: “كانت تلك المباراة الأصعب التي خضناها، وأيضاً كانت تلك البطولة في أول موسم لي مع النصر، ذكرى رائعة، لكني أطمح لتحقيق المزيد مع الفريق، وهذا الموسم سيكون جيد لنادي النصر إن شاء الله”.

واختتم تصريحاته: “أطمح في الفوز بلقب دوري النخبة الآسيوي مع النصر ومساعدة الفريق على تحقيق المزيد من الألقاب”.

النهاية: رغم النجاحات التي حققها مع النصر، تبقى هذه المباراة الأشد تأثيرًا في مسيرته مع الفريق السعودي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها في دوري المحترفين السعودي.