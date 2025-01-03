إدارة المرور تعزز الرقابة على مواقف ذوي الإعاقة لضمان استخدامها بشكل صحيح

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة، أعلنت إدارة المرور عن تشديد الرقابة على مواقف السيارات المخصصة لهم، ضمن جهودها لضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني من قبل الأشخاص غير المعنيين.

كتب محمد سعد – نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية موسعة لمحاسبة المخالفين الذين قاموا بإيقاف مركباتهم في المواقع المحجوزة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أفاد “المرور السعودي”، عبر منصة “إكس”، بأن الحملة أسفرت عن ضبط 2027 مركبة في مختلف أنحاء المملكة، حيث استولى أصحابها على أماكن مخصصة لذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارات المرور لتنظيم الحركة وضمان احترام القوانين، مؤكدة على أهمية التعاون من جميع المواطنين والمقيمين للالتزام بالقواعد التي يفرضها نظام المرور.

النهاية: تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الجهات المختصة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة، والتأكد من أن المواقف المخصصة لهم تستخدم فقط من قبل من يحتاجون إليها.