افتتاح مشروع سديم تاون السكني في قلب الرياض ليكون وجهة سكنية مميزة

شهدت الرياض افتتاح مشروع “سديم تاون” السكني الجديد في موقعه المميز بقلب العاصمة، الذي يعد من أبرز المشاريع الحضرية الحديثة التي تهدف إلى توفير بيئة سكنية متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين.

كتب محمد سعد – افتتحت شركة الرمز للعقارات، في الأول من يناير 2024، مشروعها الجديد “سديم تاون” في قلب منطقة الرياض، لتقدم نمط حياة سكنية فاخرة ذات مواصفات متكاملة وجودة عالية.

يجسد المشروع روح الأصالة النجدية مع لمسة من حداثة العمارة السعودية، ويقدم للعملاء تجربة فريدة تبدأ بعملية الشراء ولا تنتهي إلا بتحقيق الاستقرار السكني الكامل.

يأتي “سديم تاون” ضمن تعاون بين الأهلي المالية وشركة الرمز لتطوير المشاريع السكنية في حي الصفا، ويضم المشروع 210 وحدات سكنية تشمل فلل وشقق. حقق المشروع نجاحًا ملحوظًا بتجاوز مبيعاته 50%، ويقع في حي نابض بالحياة ومتكامل الخدمات.

تزخر المنطقة بمرافق تعليمية وترفيهية متعددة، بما في ذلك مدارس ومراكز تسوق وحديقة، إضافة إلى مطاعم وكافيهات، وتقربها من “محطة جرير” للمترو، مما يسهل عملية التنقل.

وقد أنشأت الرمز مكتبًا خاصًا لمبيعات “سديم تاون” بجوار المشروع لاستقبال العملاء والرد على استفساراتهم، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات لضمان رضا العملاء.

النهاية: يعد المشروع خطوة هامة نحو تطوير القطاع السكني في الرياض، حيث يهدف إلى تقديم نمط حياة عصري بمرافق وخدمات متطورة تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة.