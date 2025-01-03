تصعيد الرقابة على المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة لضمان الالتزام بالمعايير

المقدمة: أعلنت الجهات المعنية في المملكة عن تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية في جميع المناطق، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير البيئية والصحية والسلامة، وذلك في خطوة لضمان استدامة الإنتاج وحماية المجتمع.

كتب محمد سعد – نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلةً بالإدارة العامة للفروع، 1,073 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في جميع أنحاء المملكة خلال ديسمبر الماضي، ضمن جهودها المستمرة لمراقبة القطاع وتحقيق الالتزام بالمعايير والشروط المطلوبة.

صرح جراح الجراح، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الزيارات الميدانية شملت عدة مناطق، حيث تمت 353 زيارة في المنطقة الشرقية، و309 زيارات في الرياض، و210 في مكة المكرمة، إلى جانب 55 زيارة في القصيم، و45 في المدينة المنورة، و30 في عسير، و21 في جازان، و20 في تبوك، و14 زيارة في الباحة، و7 في نجران، و6 في حائل، و3 زيارات في الجوف.

وأكد الجراح أن الوزارة مصممة على استمرار هذه الزيارات للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة والتحقق من جودة وسلامة المنتجات، وتعديل أي مخالفات قد توجد في المنشآت الصناعية، خصوصاً تلك الواقعة خارج المدن الصناعية.

تشترط الوزارة حصول كل منشأة صناعية على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفير كافة وسائل السلامة وفقاً لطبيعة النشاط، بما في ذلك توفير مخارج طوارئ، ونظام إطفاء، وتخزين آمن للمواد الخام والمنتجات.

النهاية: تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور الرقابة الحكومية في تحسين جودة الصناعات المحلية، والحد من المخاطر المرتبطة بالإنتاج الصناعي غير المطابق للمعايير.