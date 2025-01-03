محمد عبدالجواد يهاجم مدافعي منتخب السعودية بغضب ويؤكد “جيلنا كان محترم”

: في تصريح مثير للجدل، انتقد نجم كرة القدم السعودي السابق محمد عبدالجواد مدافعي منتخب السعودية بشدة، مؤكدًا أن “جيلنا كان محترم” في إشارة إلى تراجع مستوى الأداء الدفاعي في الفترة الحالية.

كتب محمد سعد – خلال حديثه في برنامج “ديوان الخليج”، أعرب عبدالجواد عن قلقه تجاه المستوى الحالي قائلاً: “منتخل بلدي السعودي يعني لي الكثير، في الماضي كان لدينا مدافعون مثل أحمد جميل وصالح البيشي كانوا يحترمون المنافسين، بينما اليوم يبدو أن المدافعين يستفزون الخصم وكأنهم محصنون”.

أضاف: “متى بدأ مدافعو المملكة يستفزون الخصوم؟ لم نحقق البطولات إلا بالاحترام المتبادل، اعتبارًا من العام 1984، حيث كنا نولي اهتمام بالغ للاعبي الفرق الأخرى أكثر من أنفسنا”.

واختتم عبدالجواد تعليقاته بالقول: “عندما تواجه المنافس دون احترام، هذا يعتبر غرور وقمة التعالي”.

إنفعال شديد من محمد عبدالجواد بسبب طريقة بعض مدافعي المنتخب السعودي بالاستفزاز pic.twitter.com/RTHzk36PQ7 — ماكس الهلالي (@hfc_x6) January 3, 2025

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي فشل في التتويج بكأس الخليج العربي، بعدما خسر أمام نظيره العُماني في الدور نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تسجيل الخصم هدفين نتيجة أخطاء دفاعية.

تعكس تصريحات عبدالجواد حالة الغضب التي يشعر بها العديد من متابعي كرة القدم في السعودية تجاه الأداء الدفاعي للمنتخب، مما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول التطور والاحتراف في اللعبة.