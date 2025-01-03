“ليش تضحكون؟” هبه ينفعل بعد عودة اللاعبين الدوليين إلى معسكر الهلال

في موقف لافت، انفعل مدرب الهلال، هبه، خلال عودة اللاعبين الدوليين إلى معسكر الفريق، حيث وجه سؤالًا غاضبًا “ليش تضحكون؟”، مما أثار تساؤلات حول الأسباب التي دفعته للانفعال أمام اللاعبين بعد فترة من الغياب.

كتب محمد سعد – استعاد نادي الهلال خدمات نجومه الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي.

وشهدت تدريبات الهلال، التي أقيمت اليوم الجمعة، عودة جميع نجوم الفريق، يتقدمهم القائد سالم الدوسري، إلى جانب حسان تمبكتي ومحمد العويس.

وعبر اللاعبون عن حماستهم واستعدادهم للمرحلة المقبلة من خلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي عبر منصة “إكس”، مؤكدين جاهزيتهم للاستحقاقات القادمة.

في هذا السياق، علّق الإعلامي الرياضي علي هبه قائلاً: “ليش تضحكون؟ اللي شافكم يقول راجعين ومعكم كأس الخليج”.

وتابع: “ما ضيّع منتخبنا السعودي إلا بعض منكم، أو يمكن كلكم”.

وأضاف: “خير إن شاء الله، هذا درس وتعلمه رينارد”.

يذكر أن المنتخب السعودي أنهى مشواره في بطولة كأس الخليج العربي عند الدور نصف النهائي، بعد خسارته أمام المنتخب العماني.

وكان الأخضر قد اعتمد بشكل كبير خلال البطولة على لاعبي الهلال، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من تشكيلته.

تواصل الجدل حول تصرف هبه، حيث أظهرت ردود فعل مختلفة من داخل المعسكر، في وقت يسعى فيه المدرب إلى تعزيز التركيز والانضباط في الفريق استعدادًا للمباريات المقبل.