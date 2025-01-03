طريقة عمل البقلاوة في المنزل بطعم ينافس المحلات

البقلاوة هي واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بطبقاتها المقرمشة ومذاقها الغني بالمكسرات والشيرة. إذا كنت تبحثين عن طريقة لتحضير البقلاوة في المنزل بنفس الجودة والطعم الرائع مثل المحلات، فأنت في المكان الصحيح.

كتب محمد سعد – تعتبر لقمة القاضي أو الزلابية من إحدى أنواع الحلويات السريعة والسهلة في التحضير، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة نظراً لأن مكوناتها تكون موجودة في البيت دائماً، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الكثير من الدول العربية، ويعتبر سر قرمشتها هو البيكنج بودر والنشا، كما أنه يتم الحصول عليها هشة ولذيذة من الداخل من خلال إضافة الخميرة الفورية، وسوف نحرص على توضيح جميع الأمور في مقالنا بالتفصيل والدقة. مكونات تحضير لقمة القاضي لكي نقوم بتحضير لقمة القاضي، يجب أن نقوم بإحضار بعض المكونات التالية: نقوم بإحضار كوب ونصف من الماء.

قطرة باردة.

القليل من الملح.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

إحضار 2 كوب من الدقيق. طريقة التحضير تتمثل طريقة تحضير لقمة القاضي باتباع الخطوات البسيطة الآتية: نقوم في البداية بوضع كافة المكونات في وعاء ونخلطها جيدًا في الخلاط الكهربائي وذلك على سرعة متوسطة حتى تتماسك كمية العجينة بشكل جيد.

وبعد ذلك نتركها لتختمر في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.

نفرغ الخليط في أكياس خاصة بالطعام ونحرص على عمل فتحة متوسطة في الكيس، كما يمكن استخدام أداة مخصصة لتزيين الكريمة، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام الملعقة أيضًا.

نقوم بإحضار مقلاة عميقة ونسخن الزيت بها، وندهن الأصابع بنسبة من زيت الذرة حتى لا تلتصق كمية العجينة.

بعد ذلك، نشكل العجينة إلى كرات متساوية في الحجم، ثم نضعها في الزيت الساخن ونستمر في التحريك حتى يتحول لونها إلى اللون البني وتضاعف حجمها.

نخرج جميع الكرات من الزيت ونضعها على ورق المطبخ لتصفيتها من الزيت وحتى تبرد.

نضيف الشربات على كمية كرات لقمة القاضي.

يجب أن نترك لقمة القاضي مكشوفة لتظل مقرمشة.

من اهم الملاحظات التي يجب الأخذ بها أولا القيام بنخل الدقبق الابيض جيدا قبل البدء والملح والبيكينج بودر وكل المكونات الجافة للحصول على حلوى هشة زطربفة من الداخل.

يجب أن يكون الزيت ساخن جيدا قبل تنزيل الزلابية بها، وان يكون الشربات بارد تماما عند غمسها بها.

بإعداد البقلاوة في المنزل، ستتمكنين من تقديم حلوى مميزة لعائلتك وضيوفك بطعم ينافس المحلات، مع التحكم الكامل في المكونات وضمان الجودة.