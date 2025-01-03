طريقة مبتكرة لتحضير الكوكيز بالشوكولاتة بسهولة وبمكونات منزلية

كتب محمد سعد – تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير الكوكيز، حيث إنه يوجد الكثير من أنواع الكوكيز ذات الطعم اللذيذ والشهي، لذلك سوف نحرص على توضيح طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة، والذي يعد من إحدى أنواع البسكويت التي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة، لذلك سوف نقوم بتوضيح المكونات المستخدمة وطريقة التحضير المتبعة بالتفصيل والدقة، ويلزم على جميع الراغبين في تحضير الكوكيز إحضار جميع المكونات بالنسب المطلوبة للحصول على طعم لذيذ، واتباع طريقة التحضير الصحيحة.

طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة

يمتاز كوكيز الشوكولاتة بالطعم اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى أنه يمكن تحضيره في البيت بكل سهولة من خلال إحضار بعض المكونات البسيطة المستخدمة لذلك، والتي تتمثل فيما يلي:

نقوم بإحضار كوبين من الشوكولاتة.

نحرص على إحضار رشة صغيرة من الملح.

نقوم بإحضار رشة صغيرة من الفانيليا.

مقدار كوب وربع من الدقيق.

نقوم بإحضار بيضة واحدة.

نقوم بإحضار نصف كوب من الزبدة.

إحضار نصف كوب من السكر البني.

نصف كوب من السكر.

طريقة التحضير

الكوكيز من الحلويات السهل. التحضير التي نرغب في تناولها في كل الأوقات لكونها سهلة التحضير. أيضا مذاقها رائع، وتمثل طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة باتباع الخطوات البسيطة التالية: