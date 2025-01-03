طريقة عمل الكيكة اليابانية القطنية في المنزل بأسهل الخطوات وأقل التكاليف

هل ترغبين في تجربة تحضير الكيكة اليابانية الشهيرة بملمسها القطني ومذاقها الرائع؟ اكتشفي معنا طريقة إعداد هذه الحلوى المميزة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، دون الحاجة إلى تكاليف إضافية.

كتب محمد سعد – تعد وصفة الكيك الياباني من الحلويات المميزة ذات المذاق الرائع حيث أنها هشة وناعمة، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل وصفة الكيكة اليابانية بالمقادير المظبوطة بواسطة أمهر الشيفات العربية والحصول على أفضل نتيجة من أول تجربة ولذلك سيتم تناول جميع مكونات تحضير هذا الكيك في المنزل مع توضيح كافة خطوات التحضير خطوة بخطوة، حيث تقدم مع الشاي أو القهوة والاستمتاع بمذاق رائع جداً تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

مكونات الكيكة اليابانية سيتم عرض جميع المكونات المطلوبة لتحضير وصفة الكيكة اليابانية وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

خمسة صفار بيض.

خمسة بياض البيض.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير يجب إتباع خطوات تحضير الكيكة اليابانية للحصول على أفضل نتيجة من أول تجربة وهذه الخطوات على النحو التالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضيف الزبدة والحليب ويتم الخفق جيدا حتى تحصل على خليط متجانس.

قومي بإضافة الدقيق والبيكنج بودر تدريجيا والاستمرار في الخفق ويتم اضافة صفار البيض والفانيليا مع التقليب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.

في وعاء آخر نضيف بياض البيض ونستمر في الخفق حتي يصبح القوام هش ثم يضاف إلى خليط الدقيق تدريجياً ونقلب جيدا إلى أن تختلط جميع المكونات ونحصل على خليط متجانس.

نحضر صينية مدهونة بالزيت والدقيق ثم نسكب خليط الكيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لفترة حوالي عشر دقائق ثم قومي بخفض درجة الحرارة حتى 150 ونتركها لمدة نصف ساعة.

تخرج من الفرن ونتركها لكي تبرد قليلاً ثم تقطع وتقدم مع الشاي والاستمتاع بمذاق مميز.

يجب القيام باستخدام مكونات سائلة بدرجة حرارة المطبخ اي القيام بإخراجها من المبرد على الأقل قبل استخدامها بساعه، كما يجب بعد القيام بتجهيز الكيك وتسويتها تركها تبرد تماما قبل التقطيع حتى لا تتفتت.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنك الاستمتاع بكيكة يابانية مثالية في منزلك. جربي الوصفة اليوم وأبهري عائلتك وضيوفك بمذاق لا يُقاوم!