عروض مذهلة من أسواق العثيم بالسعودية حتى 7 يناير – لا تفوت الفرصة!

أسواق العثيم تقدم لك تخفيضات هائلة على مجموعة واسعة من المنتجات حتى 7 يناير. استعد لتجربة تسوق فريدة مع أسعار تنافسية وعروض لا تُضاهى على المواد الغذائية، الأدوات المنزلية، والعديد من المنتجات الأخرى التي تحتاجها يوميًا.

كتب محمد سعد – يقدم مول العثيم في المملكة العربية السعودية عروض تتضمن مجموعة من الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مناسبة للجميع، حيث يمكنك التوجه إلى أحد فروع العثيم في المملكة للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات التي يقدمها لجميع العملاء حيث يعد العثيم من أهم وأكبر المولات التجارية في السعودية التي يوفرها جميع السلع والمواد المنزلية والأجهزة الكهربائية بأسعار مناسبة لجميع العملاء في المملكة لذا سوف نتعرف على أهم العروض والخصومات التي يقدمها تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

عروض مول العثيم الأسبوعية

سوف نستعرض الآن جميع العروض التي يقدمها العثيم على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والمنزلية وذلك من خلال الآتي:-

الحصول على شاشة سكاي وورث سمارت 50 بوصة بدقة 4 كيه الترا اللون اسود وذلك بمبلغ حوالي 1199 ريال سعودي.

يبلغ سعر شاشة اونيكس ال اي دي سمارت 50 بوصة 4 كيه ألترا اللون أسود وذلك بسعر حوالي 799 ريال سعودي.

متواجد بالعرض الآن بجميع الفروع بالمملكة العربية بالسعودية سوار باند 8 من شاومي سمارت اللون أسود وذلك بمبلغ 75 ريال سعودي.

الحصول على قلاية هوائية من فيفا هوم الحجم 9 لتر اللون أسود وذلك بسعر حوالي 269 ريال سعودي.

يبلغ سعر قطاعة خضار من سوبر بي 2 قطاعة الحجم 900 مل 450 واط وذلك بسعر حوالي 69.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم على الطازج

للحصول على جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة يمكنك الاستفادة من عروض العثيم التي يقدمها وهي كما يلي:-