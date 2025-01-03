تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. يبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة لهذا اللقاء المرتقب لضمان متابعة دقيقة للمباراة وأحداثها المثيرة.

كتب محمد سعد – تترقب كل جماهير كرة القدم الإفريقية مباراة مرتقبة بين النادي الأهلي المصري ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2025 واللقاء يحمل أهمية خاصة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لزيادة حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية فالأهلي يطمح لمواصلة تصدر المجموعة بعد الأداء المتذبذب مؤخراً في الاهلي المصري بينما يأمل شباب بلوزداد في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة أمام جماهيره.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد سوف تقام المباراة يوم الجمعة 3 يناير 2025، على ملعب “5 جويلية” بالجزائر حيث تنطلق صافرة البداية في في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة سوف يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 بتعليق عصام الشوالي، كما من المقرر ان يتم بث المباراة مجانا على القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، ما يتيح لجماهير الفريقين متابعة اللقاء بكل سهولة.

ترتيب مجموعة الأهلي وشباب بلوزداد يحتل النادي الأهلي المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويأمل في تحسين موقفه خلال هذه المباراة بينما في المقابل، يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، بعد خسارتين وفوز وحيد والفوز في هذا اللقاء سوف يكون حاسماً لكلا الفريقين في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة.