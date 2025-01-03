تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. يبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة لهذا اللقاء المرتقب لضمان متابعة دقيقة للمباراة وأحداثها المثيرة.
كتب محمد سعد – تترقب كل جماهير كرة القدم الإفريقية مباراة مرتقبة بين النادي الأهلي المصري ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2025 واللقاء يحمل أهمية خاصة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لزيادة حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية فالأهلي يطمح لمواصلة تصدر المجموعة بعد الأداء المتذبذب مؤخراً في الاهلي المصري بينما يأمل شباب بلوزداد في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة أمام جماهيره.
موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
سوف تقام المباراة يوم الجمعة 3 يناير 2025، على ملعب “5 جويلية” بالجزائر حيث تنطلق صافرة البداية في
- في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة
- في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة
سوف يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 بتعليق عصام الشوالي، كما من المقرر ان يتم بث المباراة مجانا على القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، ما يتيح لجماهير الفريقين متابعة اللقاء بكل سهولة.
ترتيب مجموعة الأهلي وشباب بلوزداد
يحتل النادي الأهلي المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويأمل في تحسين موقفه خلال هذه المباراة بينما في المقابل، يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، بعد خسارتين وفوز وحيد والفوز في هذا اللقاء سوف يكون حاسماً لكلا الفريقين في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة.
التشكيل المتوقع للفريقين
من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، مع خط دفاع يضم يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، وعمر كمال عبد الواحد. في خط الوسط، يتواجد مروان عطية، أحمد نبيل “كوكا”، ومحمد مجدي “أفشة”، بينما يقود خط الهجوم رضا سليم، وسام أبو علي، وطاهر محمد طاهر.
على الجانب الآخر، فانه من التوقع أن يبدأ شباب بلوزداد المباراة بمصطفى زغبة في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع سوف يلعب شعيب قداد، بدر الدين سوياد، يوسف العوفي، ومحمد عزي. في خط الوسط، سوف يشارك جاك مبي، عبد الرؤوف بن غيث، وحسين سالمي، مع ثلاثي هجومي يقوده عبد الرحمن مزيان، الهادي شعبي، وإسلام سليماني.
لا تفوت فرصة متابعة المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد عبر القنوات الناقلة المحددة، واستمتع بأحداث مثيرة وتحليلات مميزة لمواجهة تجمع بين كبار القارة السمراء.
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