موعد صرف حساب المواطن الدفعة 86 لشهر يناير 2025: تعرف على تعريف الفرد المستقل

أعلنت الجهات المسؤولة عن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 86 لدورة شهر يناير 2025، وهو ما يهم ملايين المستفيدين في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يتساءل الكثيرون عن مفهوم “الفرد المستقل” ومن يشمله هذا التعريف ضمن شروط الأهلية.

كتب محمد سعد – موعد نزول حساب المواطن الدفعة 86، من أكثر التساؤلات تداولاً خلال الفترة الأخيرة، حيث صدرت نتائج أهلية حساب المواطن لدورة شهر يناير 2025، وأكد البرنامج على توافرها من خلال التطبيق المخصص للبرنامج، أو البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم، وتأتي أهمية البحث عن كل جديد يخص برنامج الدعم، كونه أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، لرفع مستوي معيشة المواطنين الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً، وحرص القيادة السياسية على رفع المعاناة عن المستفيدين، من خلال إقرار الدعم الإضافي الذي ساعد كثيراً في مواجهة الغلاء في الأسعار نحرص على نقل أهم الأخبار والمعلومات التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذا تابعوا معنا خلال السطور التالية أهم النقاط على يبحث عنها مستفيدي الدعم.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 86

حدد برنامج الدعم موعداً لصرف مبلغ الدعم للمستفيدين، بحيث يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف ذلك اليوم إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، يتم تحديد موعد أخر للصرف، وبالنسبة للدفعة 86 دورة شهر يناير 2025 سيكون موعد صرفها يوم الخميس الموافق 9/1/2025، نظراً لكون يوم الصرف الرسمي هو يوم 10/1/2025 يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية.

رابط نتائج أهلية حساب المواطن

وفر برنامج حساب المواطن رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج الأهلية، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق لدورة شهر يناير 2025، ونوضح لكم ذلك الرابط وخطوات الاستعلام فيما يلي.

الدخول على الموقع الإلكتروني “eservices.ca.gov.sa“.

ادخال رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

النقر على تسجيل دخول.

الدخول على قائمة دراسة الأهلية ومنها إلى نتائج الأهلية مع تحديد رقم الدفعة.

ما هو المقصود بالفرد المستقل ؟

ورد سؤال لبرنامج دعم حساب المواطن عن، ما هو المقصود بالفرد المستقل ؟، وقد وضح البرنامج على صفحته الرسمية عبر x، بأنه هو كل شخص يبلغ سن 18 عام أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به، وهو غير متزوج “أعزب، مطلق، أرمل” سواء ذكر أو أنثي، ويكون ليس لدية تابعين أو معالين.

استعد لاستقبال دفعة حساب المواطن لشهر يناير 2025، ولا تنسَ التحقق من توافر شروط الأهلية الخاصة بك، خصوصًا إذا كنت فردًا مستقلًا، لتجنب أي تأخير في الصرف.