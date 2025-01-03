التشكيل المتوقع للأهلي ضد شباب بلوزداد والقنوات الناقلة للمباراة المرتقبة

تترقب جماهير الكرة الإفريقية المواجهة القوية التي تجمع بين النادي الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا. في هذا المقال، نتعرف على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الحاسم.

كتب محمد سعد – ينتظر عشاق الأهلي المصري المواجهة المرتقبة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري حيث يطمح الجماهير في أن يستعيد الفريق توازنه خاصة بعد التعادل والأداء الغير مرضي للفريق أمام نادي إنبي في الدوري المصري واستمرار نزيف النقاط حيث يسعى الأحمر من خلال هذا اللقاء إلي الفوز والعودة بالثلاث نقاط وصدارة المجموعة للزحف نحو لقبه الإفريقي والحفاظ عليه ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم التشكيل المتوقع للنادي الأهلي والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري النادي الأهلي المصري في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وستقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 على استاد 5 جويلية حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن إسناد المهام التحكيمية للحكم الصومالي عمر عبد القادر لإدارة المباراة.

القنوات الناقلة للمباراة

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات البطولة في أفريقيا والشرق الأوسط ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شاشة قناة BiN Sport 6 HD بصوت المعلق عصام الشوالي كما أعلنت القناة الجزائرية الرياضية المفتوحة على النايل سات عن إذاعة المباراة وجاء تردد القناة الجزائرية كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

من المتوقع أن يختار السويسري مارسيل كولر الأسماء التالية لبدء اللقاء:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: يحي عطية الله، أشرف داري، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

في وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية.

في خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

ترتيب المجموعة

يقع النادي الأهلي المصري في المجموعة الثالثة وجاء ترتيب المجموعة بعد خوض ثلاث جوالات كالتالي:

النادي الأهلي برصيد 7 نقاط. نادي أورلاندو بايرتس برصيد 5 نقاط. نادي شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط. نادي استاد أبيدجان برصيد نقطة واحدة.

وفاز المارد الأحمر على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في القاهرة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد.