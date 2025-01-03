سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد: سعر ومواصفات هاتف فاخر ينافس الآيفون في السعودية

أطلقت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S24 Ultra، المصمم بتقنيات متطورة تجمع بين الأداء الفائق والتصميم الفاخر. الهاتف يضع معايير جديدة في عالم الهواتف الذكية بمواصفاته المذهلة، مثل مقاومة الماء والكاميرا الاحترافية التي تفوق الخيال، ليكون منافسًا قويًا لأحدث إصدارات الآيفون.

كتب محمد سعد -طرحت شركة سامسونج هاتفًا جديدًا صنفته بأنه أفضل هواتفها الرائدة وهو هاتف samsung galaxy S24 Ultra وقد ميزته بالفعل بامتلاكه مزايا الذكاء الاصطناعي، وقد ظهر بشاشة مسطحة بشكل كامل، متميزة في الدقة والألوان، وخامات متميزة جدًا، إلى جانب كاميرا رائعة، وفيما يلي نشرح لكم أبرز مواصفات الهاتف، ومميزاته وعيوبه ظفكزم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات samsung galaxy S24 Ultra

يأتي هاتف samsung galaxy S24 Ultra بالمواصفات الأتية:

التفاصيل المعالج معالج Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو. التخزين / الرام النسخة الأولى: 256 جيجا بايت، و12 جيجا رام. النسخة الثانية: 512 جيجا بايت، و12 جيجا رام. النسخة الثالثة: 1 تيرا بايت، و12 جيجا رام. الكاميرا الكاميرا الأمامية: 12 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات. الأولى: 200 ميجا بكسل. الثانية: 50 ميجا بكسل. الثالثة: 10 ميجا بكسل. الرابعة: 12 ميجا بكسل. الشاشة شاشة مسطحة بشكل كلي، بتصميم الثقب، من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X، بمساحة 6.8 إنش، وجودة 1440×3088 بكسل. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. Show more

مميزات هاتف samsung galaxy S24 Ultra

شاشة صممت مسطحة بالكامل، تميزت بدقة عالية وألوان واضحة، مع طبقة حماية من الخدوش.

خامات الهاتف قيمة، وفريم الهاتف من التيتانيوم، مقاوم للماء بشهادة جيدة IP68.

كاميرات الهاتف رائعة في التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، مع جودة الـ 8K.

يدعم التصوير بخاصية زوم فعلي، باستخدام الكاميرات، وكذلك مزايا الذكاء الاصطناعي.

سعة البطارية كبيرة جدًا للعمل طوال اليوم بدون مشكلة.

أداء الهاتف متميز بفعل معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 3.

نظام تشغيل الهاتف هو الأحدث اندرويد 14، مع خصائص الذكاء الاصطناعي.

يدعم تحديثات من أندرويد لحوالي 7 أعوام.

يحتوي على موضع خاص بقلم الـ S Pen.

السماعات الخارجية استريو.

عيوب هاتف samsung galaxy S24 Ultra

لا يدعم إدخال كارت ميموري.

الهاتف لا يحتوي على منفذ الـ 3.5 ملم، لاستخدام سماعات الأذن.

رأس الشاحن والجراب لم يأتوك مع الهاتف.

سرعة الشحن منخفضة.

وزن الهاتف يعتبر ثقيل قليلاً.

سعر هاتف samsung galaxy S24 Ultra

جاءت كافة إصدارات الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام، فتحص على الهاتف في مصر لنسخة 256 جيجا بسعر 46000 جنية بضمان دولي.

للحصول على نفس النسخة السابقة بضمان محلي فإن سعره يبلغ 52000 جنية.

عن نسخة 512 جيجا فتأتي بسعر 58000 جنية مع ضمان محلي.

سوف تحصل على الهاتف في السعودية لنسخة 256 جيجا بايت بسعر 3550 ريال، ونسخة 512 جيجا بسعر 4200 ريال.

تحصل على الهاتف في الإمارات لنسخة 256 جيجا بايت بسعر 3150 درهم، ونسخة 512 جيجا بسعر 3700 درهم.

إن كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأناقة والقوة، فإن Samsung Galaxy S24 Ultra يقدم لك تجربة استثنائية في الأداء والتصوير. احصل عليه الآن واستمتع بميزاته المتطورة التي تجعل منه منافسًا لا يُستهان به.