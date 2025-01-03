تفاصيل الرسوم الدراسية للوافدين في المدارس الحكومية بسلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان عن تفاصيل الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين في المدارس الحكومية. يأتي هذا القرار ضمن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وضمان تنظيم التحاق الطلاب الوافدين بمؤسسات التعليم الحكومية.

كتب محمد سعد – سلطنة عمان واحدة من الدول الخليجية التي تجذب المقيمين والوافدين من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها الآمنة والمستقرة، إضافة إلى تطورها في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم . وللوافدين الراغبين في تعليم أبنائهم في المدارس الحكومية، فإن هناك نظاماً محدداً للرسوم الدراسية يتعين عليهم معرفته قبل اتخاذ القرار. في هذا المقال سنوضح الرسوم الدراسية للوافدين في المدارس الحكومية بالسلطنة قضللع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نظام التعليم في سلطنة عمان

قبل الحديث عن الرسوم الدراسية، من المهم فهم طبيعة النظام التعليمي في سلطنة عمان. تقدم المدارس الحكومية العمانية تعليماً مجانياً للمواطنين العمانيين، بدءاً من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية. تتميز المدارس الحكومية بتقديم مناهج دراسية معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتشمل مختلف المواد الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية.

الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية للوافدين في المدارس الحكومية بالسلطنة أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بإعفاء عدد من الفئات من الرسوم الدراسية التي تشمل التالي:

أبناء العمانيات المتزوجات من غير العمانيين.

أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بشرط وجود معاملة بالمثل.

الطلبة الذين لا يحملون وثائق ثبوتية تؤكد جنسيتهم ويشترط أن يكونوا مسجلين في مدارس تحددها وزارة التربية والتعليم في المناطق الحدودية.

الطلبة من أبناء الجمهورية اليمنية.

إعفاء بنسبة 50% خصم من قيمة الرسوم يحصل عليه أبناء غير العمانيين العاملين في وزارة التربية والتعليم.

الشروط والمستندات المطلوبة لتسجيل الوافدين لكي يتمكن الوافدون من تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية، يجب استيفاء بعض الشروط وتقديم المستندات التالية:

أما بالنسبة للوافدين، فإن التعليم في المدارس الحكومية يتطلب دفع رسوم دراسية، هذه الرسوم تُطبق على مختلف المراحل الدراسية، وتختلف بناءً على مستوى التعليم والخدمات المقدمة.

الرسوم الدراسية للوافدين في المدارس الحكومية بالسلطنة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية في سلطنة عمان للمقيمين والوافدين، ويمكن تلخيص الرسوم كالتالي: تسجيل الطلبة غير العمانيين في المدارس الحكومية: 50 ريال عماني عند التسجيل. بدل خدمات للطلبة غير العمانيين في المدارس الحكومية: 50 ريال عماني سنويا بدلا من 100 ريال عماني وتشمل هذه الرسوم قيمة الكتب الدراسية. وسيلة نقل الطلبة في المدارس الحكومية: 25 ريال عماني.

إقامة سارية المفعول للطالب والأب/الأم.

نسخة من جواز السفر للطالب مع صفحة الإقامة.

شهادة ميلاد الطالب.

شهادات دراسية معتمدة من المدارس السابقة (إن وجدت).

تقديم طلب رسمي إلى وزارة التربية والتعليم للموافقة على التحاق الطالب.

تعتبر الرسوم الدراسية للوافدين في المدارس الحكومية بالسلطنة موضوعًا حيويًا، يؤثر بشكل مباشر على حياة العديد من الأسر. من خلال فهم هذه الرسوم والشروط المرافقة لها، يمكن للوافدين اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أبنائهم، والتخطيط لمستقبلهم في السلطنة.

للمزيد من المعلومات حول الرسوم الدراسية والشروط الخاصة بالطلاب الوافدين في سلطنة عمان، يُنصح بالتواصل مع الجهات المختصة لضمان التزامك باللوائح.