أرامكو السعودية تبدأ 2025 برفع أسعار الديزل – تعرف على السعر الجديد

في خطوة مفاجئة مع بداية العام 2025، أعلنت أرامكو السعودية عن تعديل أسعار الديزل، ما أثار اهتمام الجميع. تأتي هذه الزيادة ضمن مراجعات الأسعار الدورية التي تنفذها الشركة بما يتماشى مع تطورات الأسواق العالمية والمحلية.

كتب محمد سعد – قامت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية مع بدايات العام الميلادي الجديد برفع أسعار الديزل بنسبة 44%، حيث بناءً على آخر تحديثات الشركة اليوم على صفحتها الرسمية أن لتر الديزل أصبح بسعر 1 .66 ريال، وجدير بالذكر أن الشركة تمتلك حكومة المملكة النسبة الأكبر فيها وتقوم بشكل سنوي بعمل مراجعة على جميع أسعار الديزل في مطلع كل عام، حيث كانت أول مراجعة سنوية هي في عام 2022، وتعد هذه هي رابع مراجعة سنوية للشركة على أسعار الديزل ثرذله بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زيادة في أسعار الديزل من أرامكو

جدير بالذكر أنه في بداية عام 2024 كانت قد قامت شركة أرامكو برفع أسعار الديزل بنسبة 53% ليصبح اللتر بسعر 1.15 ريال، لتقوم مع بداية عام 2025 برفع سعر لتر الديزل إلى 66% ليصبح اللتر سعره 1.66 ريال، أما بخصوص أنواع المحروقات الأخرى فأسعارها كما هي لم تحدث الشركة فيها أي تغيير، فهي كالتالي:

لتر البنزين 91 يتم بيعه بحوالي 2.18 ريال.

وسعر لتر البنزين 95 ريال هو 2.33 ريال.

بينما سعر اللتر من غاز البترول المسال هو حوالي 1.04 ريال.

ولتر الكيروسين يتم بيعه بحوالي 1.33 ريال.

ثبوت في أسعار الديزل لفترة طويلة في السابق تجدر الإشارة إلى أن الديزل ظل سعره قبل عام 2015 ثابت لوقت طويل جدًا، حيث كان يتم بيع اللتر بسعر 0.25 ريال، ولكن في ديسمبر 2015 تم حدوث ارتفاع كبير في سعر اللتر، حيث ارتفع بنسبة 80% ليصبح عن سعر 0.45 ريال، حيث حينها كانت قد قامت السعودية بتعديل الأسعار المحلية للكهرباء والوقود. وفي عام 2018 كان قد تم الإعلان عن زيادة جديدة في سعر الديزل ولكن كانت زيادة خفيفة وهي 5%، حيث كان قد أصبح سعر اللتر 0.47 ريال حيث حينها كان قد تم البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي كانت نسبتها 5%، وفي النصف من عام 2020 كانت قد ازدادت الأسعار بحوالي 10% وذلك بعد تطبيق زيادة على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

لمعرفة المزيد حول تأثير هذه الزيادة على الأسواق والمستهلكين، يُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية من أرامكو وتحليل الخبراء الاقتصاديين.