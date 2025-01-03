جامعة طيبة تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس – أستاذ مساعد في تخصصات مميزة

أعلنت جامعة طيبة عن توفر وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس بدرجة “أستاذ مساعد” في عدد من التخصصات الحيوية. تأتي هذه الفرص في إطار سعي الجامعة لتعزيز كوادرها الأكاديمية بأفضل الكفاءات المؤهلة لدعم مسيرتها التعليمية والبحثية.

كتب محمد سعد – أعلنت جامعة طيبة عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية في مجالات مختلفة، وخصوصًا في قطاعات الأعمال والإدارة والسياحة والإحصاء . اصهطب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

يتم تقسيم التخصصات وفقًا لمكان المقر الأكاديمي والمرتبة الأكاديمية للموظفين في هذه التخصصات، سواء كانوا من الرجال أو النساء. يتم التوضيح بشكل مفصل للبرامج التي تقدمها الجامعات في هذه التخصصات في عدة مواقع متنوعة.

1. تخصصات الأعمال والإدارة في وظيفة جامعة طيبة

أ. التخصصات الخاصة بالرجال:

التخصص الدقيق: التسويق والإعلان

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: المدينة

التخصص الدقيق: المالية والمصارف والتأمين

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: ينبع

ب. التخصصات الخاصة بالنساء:

التخصص الدقيق: المالية والمصارف والتأمين

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: المدينة

التخصص الدقيق: المالية والمصارف والتأمين

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: ينبع

2. تخصصات السفر والسياحة والترفيه في وظيفة جامعة طيبة

أ. التخصصات الخاصة بالرجال:

التخصص الدقيق: الإدارة السياحية المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد المقر: المدينة



ب. التخصصات الخاصة بالنساء:

التخصص الدقيق: الإدارة السياحية

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: العلا

التخصص الدقيق: الإدارة السياحية

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: المدينة

3. تخصصات الإحصاء في وظيفة جامعة طيبة

أ. التخصصات الخاصة بالرجال:

التخصص الدقيق: العلوم الاكتوارية

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: المدينة

التخصص الدقيق: العلوم الاكتوارية

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: ينبع

توضح هذه التخصصات الأكاديمية التوزيع الجغرافي والمجالات الأكاديمية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، خاصة في تخصصات الإدارة، والسياحة، والإحصاء. كما يتم استعراض المقرات الأكاديمية المختلفة لتلك التخصصات التي تتيح للطلاب فرصة الدراسة في مواقع متنوعة مع التأكيد على توفر المعايير الأكاديمية العالية، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم الأكاديمي في هذه المجالات الحيوية.

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