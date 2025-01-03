قائمة التخصصات الأكثر طلبًا في الإمارات لعام 2025 – فرص وظيفية واعدة

مع بداية عام 2025، تتجه الإمارات نحو تعزيز قطاعات حيوية تتطلب مهارات متخصصة. إذا كنت تبحث عن فرص عمل واعدة، فإن معرفة التخصصات الأكثر طلبًا يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل مهني ناجح في هذا السوق الديناميكي.

كتب محمد سعد – في عالم يتسم بالتطور السريع والمنافسة الشديدة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كساحة واعدة للمهنيين والخبراء في مختلف المجالات . من الهندسة والطب، مرورًا بالبرمجة والمحاسبة، إلى التسويق الرقمي وتطوير الأعمال، تتنوع فرص العمل لتلبي طموحات ومواهب الباحثين عن فرص جديدة. وذازت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

الهندسة

التدريب المهني الرعاية الطبية البرمجة وعلم الحاسوب المحتوى الرقمي التسويق الرقمي التجارة الإلكترونية الصحافة الرقمية المحاسبة القانون

التعليم

الذكاء الاصطناعي تطوير الأعمال أكثر التخصصات الجامعية المطلوبة في الامارات تسعى الإمارات جاهدةً لمواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية لتنافس كبرى الدول المتقدمة مما يتطلب توظيف أفضل الكفاءات ضمن القطاعات الحيوية التي من شأنها النهوض بالدولة على كافة الأصعدة، ومن اكثر التخصصات المطلوبة داخل الامارات ما يلي:

الهندسة

مبنى قيد الانشاء تعتبر الهندسة من أكثر التخصصات حيوية وطلباً في جميع أسواق العمل بشكل عام وفي سوق العمل الإماراتي بشكل خاص، نظراً للمشاريع العديدة التي تحتضنها دولة الإمارات حيث كانت الهندسة من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات 2017 ولا تزال من أكثر التخصصات المطلوبة في الامارات 2023 وفي المستقبل؛ تحديداً في الفروع التالية:

هندسة البترول: تبدأ الرواتب من 10,000 – 20,500 درهم إماراتي شهرياً الهندسة الميكانيكية: تتباين المرتبات بين 9,770 – 19,300 درهم إماراتي شهرياً هندسة الطيران: تبدأ المرتبات من 13,800 – 28,300 درهم إماراتي شهرياً الهندسة الكيميائية: تتراوح المرتبات بين 8,870 – 19,900 درهم إماراتي شهرياً الهندسة الإلكترونية: تتراوح المرتبات حسب الخبرة ما بين 5,000 – 10,000 درهم إماراتي شهريًا أشهر الشركات

إنماء للاستشارات الهندسية إعمار الإمارات للاستشارات الهندسية القصور للاستشارات الهندسية شركة دبي للبترول ألتران بن غالب الهندسية شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التدريب المهني يعتبر التدريب المهني من أكثر القطاعات الحيوية في الدولة، إذ يترأس التدريب المهني قائمة التخصصات المطلوبة في سوق العمل في الامارات نظراً للحاجة الملحة لوجود فنيين قادرين على انجاز الأعمال المهنية واليدوية بأفضل صورة، بما يشمل الحدادة والنجارة وغيرها من المهن التي تمثل حجر أساس في العديد من المشاريع والشركات.

أما عن مرتبات قطاع التدريب المهني باعتباره من اكثر التخصصات المطلوبة داخل الامارات 2023 تتراوح بين 15,700 – 19,200 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر الشركات:

شركة دبي للمقاولات شركة عسلي للمقاولات شركة الساحل للمقاولات شركة المروان للمقاولات العامة التدريب المهني في الامارات الرعاية الطبية لا شك أن التخصصات الطبية المطلوبة في الامارات تشمل جميع المهام المتعلقة بالرعاية الطبية، فسواء كنت طبيباً، ممرضاً، أو معالجاً فيزيائياً ستجد لنفسك فرصة عمل في الإمارات، إذ تضم الدولة 180 مركزاً طبياً إلى جانب عدد هائل من العيادات الطبية.

ومن الجدير بالذكر أن رواتب قطاع التمريض باعتباره من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات تبدأ من 8,400 – 26,000 درهم إماراتي شهرياً، في حين تتراوح رواتب الطب العام كواحد من أكثر التخصصات الطبية المطلوبة في الامارات بين 16,800 – 70,000 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر الشركات:

ميديكلينيك فلوريدا للرعاية المنزلية مستشفى يونيفرسال ميدكير المستشفى الأمريكي بدبي سامية الرعاية المنزلية الرعايا الطبية في الامارات هل تريد التعرف على الوظائف الاعلى دخلًا في الامارات؟ استكشف دليلك الان من هنا

الوظائف الأعلى دخلًا في الامارات

البرمجة وعلم الحاسوب لا يخفى على أحد، أن تخصصات البرمجة والحاسوب هي من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات وكافة أنحاء العالم، كما أن التطور المستمر في دولة الإمارات يتطلب العديد من الأشخاص ذوي الكفاءة في هذا المجال تحديداً.

إلى جانب مدينة دبي للإنترنت في دبي والتي تطمح لأن تكون وادي السيليكون في الشرق الأوسط ولذلك من المتوقع أن تصبح البرمجة من التخصصات المطلوبة في الامارات في المستقبل بشكل عام.

أما عن مرتبات أصحاب الاختصاص في مجال البرمجة والحاسوب، فتتراوح مابين 6,000 – 7,500 درهم شهرياً لمطور البرامج المبتدئ، وتصل إلى 10,500 درهم إماراتي شهرياً أو أكثر لمطور البرامج صاحب الخبرة .

أشهر الشركات:

كافي بناكينج سوفت وير أبيت ديجيتال سيج سوفت وير ميدل إيست تبكو سوفت وير مبرمج المحتوى الرقمي تُعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الجميع، الأمر الذي جعل المحتوى الرقمي سوقاً تجاريًّا وقوة هائلة لها تأثير لا يستهان به، وبحكم ذلك أصبح إنشاء المحتوى الرقمي من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات في المستقبل بشكل عام. ويبلغ متوسط الدخل للعامل في هذا المجال، حوالي 6,000 درهم إماراتي شهرياً ويمكن أن يزيد عن ذلك كلما زادت سنوات خبرته.

أشهر الشركات:

سفن جي ميديا إم ايه جلوبال جروب سفن جي ميديا سايت أب التسويق الرقمي لا يوجد شركة ناجحة لا تتمتع بفريق قوي متخصص في التسويق لعلامتها التجارية، فبالإضافة إلى أن التسويق واحداً من التخصصات الجامعية المطلوبة في الامارات هو أيضاً من أكثرها شمولية في مجال التوظيف نظراً لاحتوائه على العديد من المجالات، مثل: تحسين محركات البحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من مجالات التسويق، وفي ما يلي شرحاً بسيطاً لرواتب المختصين في التسويق:

مدير المبيعات والتسويق: 8,500 – 15,000 درهم إماراتي شهريًا أخصائي التسويق: 7,000 – 10,000 درهم إماراتي شهريًا مدير التسويق الرقمي: 10,000 – 14,000 درهم إماراتي شهريًا المختص في تحسين محركات البحث: 9,800 – 13,000 درهم إماراتي شهريًا مدير وسائل التواصل الاجتماعي: 15,000 – 20,700 درهم إماراتي شهريًا أشهر الشركات:

يونايتد اس اي او أمانا أدفيرتايزنج ديجيتال لينكس اكسبت التسويق الرقمي في الامارات التجارة الإلكترونية في ظل التطور الهائل للتجارة الإلكترونية، إلى جانب ضيق الوقت أو الرغبة في توفير المجهود، يلجأ العديد من الناس إلى التسوق عبر الإنترنت، مما أدى إلى جعل التجارة الإلكترونية إحدى أهم التخصصات المطلوبة في الإمارات 2023 ومن المتوقع أن يستمر الطلب عليه خلال السنوات المقبلة، لذا نجد أن الفئة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية تتقاضى رواتب جيدة في الإمارات، وسنبينها لك تالياً:

أخصائي التجارة الإلكترونية: 3,213 درهم إماراتي شهرياً في المتوسط مدير التجارة الإلكترونية المبتدئ: ما بين 10,900 – 12,300 درهم إماراتي شهرياً، مدير التجارة الإلكترونية المتمرس: ما بين 16,500 – 24,300 درهم إماراتي شهرياً. أشهر الشركات:

متجر نمشي الإلكتروني متجر دود الإلكتروني متجر سيفي متجر اوناس الصحافة الرقمية التقدم للوظائف اتجه العالم نحو الصحافة الرقمية منذ سنوات، وعلى ما يبدو أن المجلات والصحف الورقية في طريقها إلى الانقراض مع الوقت، لذا يكتسب هذا المجال أهمية بالغة في وقتنا الحالي ويحتل قائمة أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل في الامارات وفي جميع أنحاء العالم. الرواتب في هذا المجال تختلف بحسب سنوات الخبرة؛ وسنبين لك بعضاً منها تالياً

المحرر: 7,000 – 8,800 درهم إماراتي شهرياً المحرر الخبير: 11,700 – 17,400 درهم إماراتي شهرياً المحاسبة يعتبر القسم المالي من أهم الأقسام في أي مؤسسة، مما وفر وظائف عديدة برواتب مرتفعة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال فئة الإداريين ذوي الخبرة العالية في مجال المحاسبة تتقاضى رواتب عالية جداً، إذ يتراوح راتب المدير المالي ما بين 32,000 – 107,000 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر الشركات:

المركز الدولي للاستشارات وتدقيق الحسابات أسعد عباس للاستشارات اكستريم لخدمات للمحاسبة موارد للاستشارات والخدمات المحاسبية والضريبية

القانون

يحظى تخصص القانون باحترام وأهمية بالغة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تكمن أهميته في ضمان مباشرة الأعمال بشكل قانوني داخل الدولة وضمان حقوق جميع الأطراف، أما في ما يتعلق برواتب المختصين بالقانون ف تبدأ من 19,600 – 28,000 درهم إماراتي شهرياً ويمكن أن تزيد عن ذلك كلما زادت سنوات الخبرة.

أشهر الشركات:

بروكنسلت للمحاماة والاستشارات القانونية دار الحقوق للاستشارات القانونية أسبتيف للاستشارات القانونية بروكنسلت للمحاماة والاستشارات القانونية التعليم معلمة وطلاب على عكس العديد من البلدان حول العالم، فرواتب العاملين في مجال التعليم في الإمارات، تعتبر مرضية جداً باعتباره من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات وتحديداً اللغتين العربية والإنجليزية، حيث تتراوح رواتب المعلمين بالإمارات ما بين 9,000 – 15,000 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر المدارس: مدرسة الشويفات الدولية الخاصة برايتون كوليدج مدرسة الإبداع العلمي الدولية كراون الأمريكية الخاصة مدارس الظفرة الخاصة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هو واحد من المجالات التي أصبح التطور فيها مفاجئًا وسريعًا بشكل لا يصدق، وهو واحد من التخصصات المطلوبة في الامارات 2023 بلا شك وخاصة بعد الوعد الحكومي بتطبيق الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعله من أهم التخصصات المطلوبة في الامارات في المستقبل بالتأكيد، إذ تبدأ رواتب العاملين بهذا المجال من 19,700 – 35,000 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر الشركات: تويرلو آي بي إم سيمنز جوجل AI الذكاء الاصطناعي في الامارات تطوير الأعمال

يتراوح راتب مساعد التطوير، على حسب الخبرة ما بين 9,500 – 16,000 درهم إماراتي شهرياً، بينما يبدأ راتب مدير تطوير الأعمال من 8,000 – 22,500 درهم إماراتي شهرياً،

استعد للتميز في سوق العمل الإماراتي عبر اختيار التخصصات التي تتماشى مع احتياجات السوق المتطورة لعام 2025. اغتنم الفرص وساهم في بناء مستقبل مشرق.