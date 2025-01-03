تعرف على المواصفات الفخمة والسعر المذهل لسيارة لاند روفر ديسكفري في الإمارات

إذا كنت من عشاق السيارات الفاخرة، فإن لاند روفر ديسكفري تقدم لك مزيجًا من الأداء القوي والتصميم الراقي. اكتشف المواصفات الرائعة لهذه السيارة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والراحة الاستثنائية، وتعرف على السعر الذي يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الفخامة في الإمارات.

كتب محمد سعد – تتألق العلامة التجارية البريطانية لاند روفر بإصداراتها الرياضية الفاخرة في منطقة الخليج العربي وخاصة السوق الإمارات، ومن أبرز لاند روفر ديسكفري موديل 2023، التي تتمتع بأحدث و أرقى أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق . شلسصح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

مواصفات لاند روفر ديسكفري موديل 2023

تأتي السيارة لاند روفر ديسكفري سبورت موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 355 حصانا، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن/متر.

وبفضل هذه المواصفات وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 6.5 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة لاند روفر ديسكفري سبورت نحو 209 كيلومترات في الساعة.

حصلت لاند روفر ديسكفري من على ومصابيح أمامية أوتوماتيك، وعتبة مصد جانبي، ومقابض الباب كروم، وأنابيب العادم من الكروم، ومصابيح ضباب LED، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وعجلات ألمنيوم، وجهاز للتحكم بمدى الإضاءة للمصابيح الامامي، وشبك أمامي لون السيارة.

قياسات السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2023

الطول: 4.970 متر

العرض: 2.073 متر

الارتفاع: 1.846 متر

سعة صندوق السيارة 258 لتر

قياس قاعدة العجلات نحو 2.923 متر

تتمتع لاند روفر ديسكفري سبورت بالعديد من أنظمة الآمان أبرزها وإنذار لمنع السرقة، واختيار وضعية القيادة حسب الطريق، وأجهزة استشعار الاصطفاف، ومنبه النقطة العمياء، ونظام المساعدة على تسلق التلال، بكاشف للتصادم، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وكاميرا خلفية، ونظام التحكم في الجر، ومساعد الانعطافات، وقفل تفاضلي.

سعرسيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2023 في الإمارات:

يبلغ سعر السيارة لاند روفر ديسكفري في الإمارات 343,980 درهم.

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