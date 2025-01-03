مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy A36 الجديد قبل إطلاقه في الأسواق

تستعد سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy A36، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء المتطور. قبل طرحه رسميًا في الأسواق، إليك نظرة على أبرز المواصفات التقنية والسعر المتوقع لهذا الجهاز الذي يهدف لتلبية احتياجات المستخدمين بتكلفة معقولة.

كتب محمد سعد – تجري شركة سامسونج إستعدادتها, لإطلاق هاتف من الفئة ‘A’، مجهّز بمواصفات ممتازة وكاميرات عالية الأداء, وفي إطار حرص موقعنا, علي تقديم كل ما يهم القراء, نستعرض مواصفات هاتف سامسونج الجديد دوذشخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A36

وبحسب ما تم الإعلان فإن هاتف سامسونج الجديد, سيحمل إسم Samsung Galaxy A36 , ووفقاً لما كشفته التسريبات, فقد حصل الهاتف على هيكل أبعاده (162.6/77.9/7.4) ملم، وحمي من الماء والغبار وفق معيار IP67.

كما جاء هاتف سامسونج الجديد , بـ شاشة Super AMOLED، مقاس 6.64 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

كاميرات عالية الأداء

ووفقاً لما تم الإعلان عنه, فإن هاتف سامسونج الجديد, يأتي بـ كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميجابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بجانب كاميرا أمامية فجاءت بدقة 12 ميجابيكسل.

وبحسب التسريبات, فإن هاتف سامسونج الجديد يعمل بنظام Android 15، ومعالجات من نوع Snapdragon 6 Gen 3 أو Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات من نوع Adreno.

انتظر إطلاق Samsung Galaxy A36 قريبًا واستعد لتجربة هاتف يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والسعر المناسب. تابع التحديثات للحصول على مزيد من التفاصيل حول موعد توفره في الأسواق.