عاجل: الكويت تصدر تحذيرات من طقس شديد البرودة – إليك التفاصيل

أصدرت السلطات في الكويت تحذيرات هامة بشأن موجة طقس شديدة البرودة من المتوقع أن تضرب البلاد قريبًا. ومع التغيرات المناخية الملحوظة، دعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات لضمان السلامة.

كتب محمد سعد – قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد يشهد انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الجمعة ويكون الطقس عموما في عطلة نهاية الأسبوع مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية . وأضاف مدير الإدارة بالندب ضرار العلي، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة قادمة من شرق أوروبا مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الغد عشسده بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وذكر العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للبرودة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 10 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو احيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 11 و38 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأوضح أن الطقس نهارالجمعة يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدلة الموج ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس اليوم ليلا يكون باردا إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار غدا السبت يكون مائلا للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

لمواجهة موجة الطقس البارد القادمة، ينصح بالاستعداد جيدًا واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية. ابق على اطلاع دائم لتحديثات الأحوال الجوية.