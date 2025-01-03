متطلبات التقديم على وظائف هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان لعام 2025

أعلنت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان عن فتح باب التقديم لوظائفها لعام 2025. إذا كنت مهتمًا بالعمل في هذا المجال الحيوي، فمن المهم أن تتعرف على الشروط والمتطلبات اللازمة لضمان تقديم طلب مكتمل ومؤهل لهذه الفرصة الوظيفية.

كتب محمد سعد – توفر هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان وظائف منوعة للراغبين بالعمل فيها، حيث توفر بيئة عمل جاذبة وتنافسية، تتشارك فيها العديد من الخبرات والمهارات لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين قحكسف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طريقة التقديم على وظائف حماية المستهلك

فيما يلي خطوات التقديم على وظائف حماية المستهلك:

تجهيز ملف السيرة الذاتية للمتقدم.

التوجه إلى البريد الإلكتروني للمتقدم والنقر على أيقونة إنشاء رسالة جديدة.

تحديد المستلم هو البريد الإلكتروني الخاص بالموارد البشرية في هيئة حماية المستهلك وهو [email protected].

إرفاق ملف السيرة الذاتية للمتقدم في الرسالة.

النقر على أيقونة إرسال الإيميل. شروط التقديم على وظائف حماية المستهلك يجب على المتقدمين لوظائف حماية المستهلك في سلطنة عمان استيفاء المتطلبات التالية: يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وذو أخلاق طيبة وسمعة جيدة.

يجب الا يكون مقدم طلب التوظيف محكوم بأي حكم نهائي بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو بالآداب العامة أو بالأمانة أو في جناية إلا في حال رد إليه اعتباره.

يجب أن يكون المتقدم من غير المحالين إلى التقاعد ومن غير المفصولين من الوظائف إلا في حال مضى على قرار الفصل أو الإحالة للتقاعد ثلاث سنوات.

يجب أن يتم تقديم طلب التوظيف خلال الفترة المعلن عنها لاستقبال الطلبات.

يجب أن يتمتع المتقدم بمهارة كافية ضمن مجال الاختصاص الذي تقدم إليه.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب الشهادات الأكاديمية المطلوبة لشغل الوظيفة وأن يحقق كافة شروط التوظيف المطلوبة.

يجب أن يكون مقدم الطلب لديه معرفة جيدة باللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

يجب أن يكون لدى مقدم طلب التوظيف خبرة في قراءة الكاتالوجات عند الضرورة.

يجب أن يتمتع مقدم الطلب باللياقة الصحية والجسدية والبدنية المطلوبة للوظيفة.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

يجب أن يقدم كافة الوثائق المطلوبة منه. متطلبات التقديم على وظائف هيئة حماية المستهلك للتقديم على وظائف هيئة حماية المستهلك يجب توفير المستندات التالية: نسخة عن جواز سفر مقدم الطلب أو نسخة من هويته الشخصية.

الشهادات الأكاديمية التي يمتلكها ونسخ مصدقة عنها من جهة الإصدار.

لا تفوّت فرصة الانضمام إلى هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان. استعد بتجهيز مستنداتك وتأكد من استيفائك لجميع المتطلبات المذكورة لزيادة فرصك في القبول.