طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بمكونات بسيطة وألذ مذاق

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة حلوى لذيذة وسهلة التحضير، فإن كيكة الرواني هي الخيار المثالي. بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سريعة، يمكنكِ تقديم كيكة هشة وشهية تُبهر عائلتك وضيوفك بمذاقها الفريد.
كتب محمد سعد – كيكة الرواني الهشة من ألذ وأشهى أنواع الكيك، وهي يعشقها الصغار والكبار، وهي سهلة وسريعة التحضير، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وفيما يلي طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.
مكونات كيكة الرواني الهشة
سوف نتعرف فيما يلي على مكونات كيكة الرواني الهشة، وهي مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- كوب ونصف من السميد.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بشر ليمونة.
مقادير الشربات
- 3 أكواب من السكر.
- 4 أكواب من الماء.
- 4 قطرات من عصير الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف فيما يلي طريقة تحضير كيكة الرواني الهشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر الشربات، نضع حلة على النار ونضيف إليها الماء والسكر ونتركها حتى يبدأ يغلي الخليط.
- ثم نضيف عصير الليمون ونترك الشربات يغلي لمدة 10 دقائق.
- ثم نرفع الشربات من على النار، ثم نتركه يبرد.
- بعد ذلك نحضر الكيكة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يفتح لون الخليط.
- ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والحليب والزيت والسميد وبشر الليمون، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر بايركس مناسب وندهنه بالزيت.
- بعد ذلك نوزع فيه الخليط ونساويه.
- ثم ندخل البايركس فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركها لمدة 35 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج البايركس من الفرن.
- ثم نسقي الكيكة مباشرة وهي ساخنة بالشربات البارد ونتركها حتى تتشرب الشربات.
- ثم ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها حتى تبرد تمامًا.
- بعد ذلك نخرج الكيكة من الثلاجة.
- ثم نقدم كيكة الرواني الهشة في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.
جربي الآن طريقة عمل كيكة الرواني الهشة واستمتعي بمذاقها اللذيذ مع عائلتك. وصفة سهلة وسريعة تستحق التجربة!
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