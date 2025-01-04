طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بمكونات بسيطة وألذ مذاق

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة حلوى لذيذة وسهلة التحضير، فإن كيكة الرواني هي الخيار المثالي. بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سريعة، يمكنكِ تقديم كيكة هشة وشهية تُبهر عائلتك وضيوفك بمذاقها الفريد.

كتب محمد سعد – كيكة الرواني الهشة من ألذ وأشهى أنواع الكيك، وهي يعشقها الصغار والكبار، وهي سهلة وسريعة التحضير، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وفيما يلي طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة الرواني الهشة

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات كيكة الرواني الهشة، وهي مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب ونصف من السميد.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بشر ليمونة.

مقادير الشربات

3 أكواب من السكر.

4 أكواب من الماء.

4 قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي طريقة تحضير كيكة الرواني الهشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: