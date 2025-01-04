طريقة عمل كيك براوني بالشوكولاتة الهشة بخطوات سهلة ومذاق مميز

إذا كنتِ من عشاق الشوكولاتة، فإن كيك البراوني الهش هو الحلوى المثالية لكِ. بمكونات متوفرة وطريقة تحضير سريعة، ستحصلين على حلوى لذيذة بملمس هش وطعم غني بالشوكولاتة يُسعد كل أفراد العائلة.
كتب محمد سعد – كيك براوني بالشوكولاتة من أنواع الكيك الفاخر والمميز الذي يعشقه الصغار والكبار، وهو يصلح تقديمه للضيوف، وفي المناسبات والأعياد أيضًا، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، ولتكلفته الباهظة أيضًا، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة وسريعة وشهية، لكي يتسنى لكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وفي وقت قصير، وبدون مجهود، وبمذاق رائع، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، وفاخرة فهي تزين بالكرز الذي على الكيك الشكل الجذاب، والمذاق المميز طريقة عمل كيك براوني بالشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.
مكونات كيك براوني بالشوكولاتة
سوف نتعرف فيما يلي على مكونات كيك براوني بالشوكولاتة، وهي كالآتي:
- 200 جم من الزبدة.
- 180 جم من الشوكولاتة السادة.
- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من السكر.
- كوب من الدقيق.
- باكيت من الفانيليا.
- كوب شاي من الكرز.
طريقة التحضير
سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير كيك براوني بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر الشوكولاتة السادة، ثم نقطعها مكعبات صغيرة.
- ثم نضع حلة صغيرة على النار، ثم نضيف الزبدة ونتركها حتى تذوب.
- بعد ذلك نرفع الحلة من على النار.
- ثم نضيف إليها الشوكولاتة ونقلب باستمرار حتى تذوب.
- بعد ذلك نترك صوص الشوكولاتة جانبًا حتى يبرد.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يفتح لون الخليط.
- ثم نضيف إليه صوص الشوكولاتة ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف الدقيق والفانيليا ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي.
- ثم نحضر بايركس مناسب ونضع فيه ورقة زبدة.
- ثم نوزع فيه خليط الكيك ونساويه.
- بعد ذلك نوزع فوقها الكرز.
- ثم ندخل البايركس فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركه لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نخرج البايركس من الفرن، ثم نترك الكيكة جانبًا حتى تبرد.
- ثم نقدم كيك براوني بالشوكولاتة في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.
جربي الآن طريقة كيك البراوني بالشوكولاتة الهشة وقدميها لعائلتك وأصدقائك في أي مناسبة. وصفة مضمونة النجاح بمذاق لا يُقاوم!
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