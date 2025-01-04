طريقة عمل كيك براوني بالشوكولاتة الهشة بخطوات سهلة ومذاق مميز

إذا كنتِ من عشاق الشوكولاتة، فإن كيك البراوني الهش هو الحلوى المثالية لكِ. بمكونات متوفرة وطريقة تحضير سريعة، ستحصلين على حلوى لذيذة بملمس هش وطعم غني بالشوكولاتة يُسعد كل أفراد العائلة.

كتب محمد سعد – كيك براوني بالشوكولاتة من أنواع الكيك الفاخر والمميز الذي يعشقه الصغار والكبار، وهو يصلح تقديمه للضيوف، وفي المناسبات والأعياد أيضًا، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، ولتكلفته الباهظة أيضًا، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة وسريعة وشهية، لكي يتسنى لكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وفي وقت قصير، وبدون مجهود، وبمذاق رائع، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، وفاخرة فهي تزين بالكرز الذي على الكيك الشكل الجذاب، والمذاق المميز طريقة عمل كيك براوني بالشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيك براوني بالشوكولاتة

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات كيك براوني بالشوكولاتة، وهي كالآتي:

200 جم من الزبدة.

180 جم من الشوكولاتة السادة.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر.

كوب من الدقيق.

باكيت من الفانيليا.

كوب شاي من الكرز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير كيك براوني بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: