انخفاض جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025 في الأسواق

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا ملحوظًا اليوم الجمعة 3 يناير 2025، حيث تراجع سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المشترين. يأتي هذا الانخفاض مع استمرار التذبذب في أسعار الذهب عالميًا، مما يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية.

كتب محمد سعد – سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025 انخفاض ملحوظ في نهاية التعاملات المسائية اليوم علي الذهب في الصاغة بالسوق المحلي، وذلك وفقاً لأخر تحديث لسعر الذهب من قبل شعبة الذهب في الغرفة التجارية، حيث إن انخفض السعر المحلي للذهب بعد التراجع الطفيف لسعر الأصفر في السوق العالمي اليوم علي الرغم من وجود توقعات تشير بارتفاع سعر الذهب مرة أخري.

سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سجل الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025 عيار 24 سعر 4297.25 جنية للشراء و4268.5 جنية مصري للبيع، بينما سجل الذهب عيار 21 اليوم في السوق المحلي سعر 3760 جنية للشراء و3735 جنية للبيع، وتراجع عيار 18 اليوم ليسجل 3222.75 جنية للشراء و3200 جنية للبيع، وهذه الأسعار بدون سعر المصنعية علي جرام الذهب.

سعر الجنية الذهب اليوم

يعتبر الجنية الذهب هو واحد من أهم مصادر الاستثمار في الذهب في السوق المحلي، حيث يزن الجنية الذهب 8 جرام من عيار 21، وسجل الجنية الذهب اليوم سعر 30080 جنية مصري للشراء و30800 جنية مصري للبيع، وهذه الأسعار بدون المصنعية علي سعر الجنية الذهب، حيث تبلغ قيمة المصنعية حوالي 300 جنية.

سعر مصنعية الذهب

أكدت شعبة الذهب في الغرفة التجارية بإن سعر المصنعية علي جرام الذهب تختلف من تاجر لأخر ومن عيار لأخر، ولكن متوسط سعر المصنعية علي جرام الذهب في المشغولات المحلية يتراوح بين 85 إلي 150 جنية، ولكن متوسط اسعار المصنعية علي المشغولات الذهبية المستوردة تتراوح بين 150 إلي 250 جنية، وبالنسبة للسبائك فإن متوسط سعر المصنعية عليها يكون ما بين 75 إلي 125 جنية للجرام.

سعر الذهب اليوم عالمياً

استقر سعر الذهب اليوم في السوق العالمي في ختام التعاملات اليوم عند 2641.67 دولار أمريكي للأونصة، ويتجه سعر الذهب عالمياً هذه الفترة نحو الارتفاع، حيث من الممكن إن يعود الذهب مرة أخري إلي 2700 دولار أمريكي للأونصة، والجدير بالذكر بإن سعر أونصة الذهب سجلت أقصي سعر لها عالمياً في نهاية شهر أكتوبر الماضي حينما سجل الذهب 2769 دولار أمريكي، ثم انخفض الذهب بعد ذلك علي الرغم من إشارة التوقعات بارتفاع سعر الأونصة مع بداية العام الحالي إلي 2800 دولار ثم الوصول إلي 3000 دولار.