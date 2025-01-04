كيفية حساب قيمة دعم 86 من حساب المواطن باستخدام الحاسبة التقديرية

إذا كنت من المستفيدين من برنامج حساب المواطن وترغب في معرفة كيفية حساب قيمة الدعم، خاصة مع إضافة الدعم الجديد “دعم 86″، فإن الحاسبة التقديرية تعتبر الأداة المثلى لك. عبر خطوات بسيطة، يمكنك معرفة قيمة الدعم المقدم لك بناءً على دخل أسرتك وعدد الأفراد في المنزل.

كتب محمد سعد – يعد برنامج حساب المواطن من أهم وأفضل البرامج الحكومية التي تمنح دعم مالي محدود وميسر للأشخاص المستحقين، ويضم البرنامج العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الحاسبة التقديرية وتتمتع هذه الخدمة بحساب قيمة الدعم إذا كان هناك زيادة أم نقصان عبر هذا المقال نوضح لكل متابعينا كيفية حساب قيمة دعم حساب المواطن لهذه الدفعة عبر الحاسة بالتقديرية بالخطوات ورابط الدخول على حساب المواطن للاستفادة من هذه الخدمة .

الحاسبة التقديرية من حساب المواطن

تعتبر خدمة الحاسبة التقديرية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها حساب قيمة دعم برنامج حساب المواطن، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية حساب قيمة الدعم إذا كان هناك زيادة أو نقصان، وذلك بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن، ومن ضمن فوائد الخدمة هو معرفة قيمة الدعم المحددة للفرد أو الأسرة بشكل محدد.

كيفية حساب قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية بالخطوات

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية حساب قيمة الدعم، نوضح لكل متابعينا كيفية حساب قيمة الدعم بالخطوات لمعرفة قيمة الدعم المستحق، وتتمثل هذه الخطوات في:

الدخول على الرابط الرسمي برنامج حساب المواطن أن يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الضغط على ايقونة تسجيل الدخول اختيار خدمة الحاسبة التقديرية التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح الضغط على أيقونة حساب قيمة الدعم

موعد صرف دعم حساب المواطن شهر يناير الدفعة 86

من المفترض أنه يتم صرف دعم حساب المواطن في الموعد المحدد له من كل شهر ميلادي، حيث يتم الصرف في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ولن يتم تغيير الموعد إلا إذا وافق اجازة رسمية، ويوافق موعد صرف دعم الدفعة 86 شهر يناير في يوم الخميس موافق 9 من يناير بدلاً من الجمعة الموافق 10 وذلك باعتباره أنه اجازة رسمية، ويتم الاستعلام بمجرد الدخول على الرابط الرسمي من خلال حساب المواطن، علماً بأن توحيد موعد الصرف جاء بأمر ملكي وفقاً للتقويم الميلادي.