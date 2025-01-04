تردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل سات وعربسات

إذا كنت تبحث عن التردد الجديد لقناة وناسة لعام 2025 للاستمتاع بأفضل البرامج والأغاني الخليجية والعربية، يمكنك الآن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة. توفر القناة تردداتها الجديدة على كل من نايل سات وعربسات لضمان مشاهدة عالية الجودة.

كتب محمد سعد – تردد قناة وناسة الجديد يزداد البحث عنه كل يوم من مختلف الأعمار في مصر والعالم العربي، حيث انها تعتبر من احلي قنوات الاطفال التي لاقت نجاح كبير من بيت العشرات من قنوات الاطفال الاخري وذلك لما تقدمه من محتوى هادف وممتع فهي تقدم المعلومات في صورة أغاني وأناشيد الدينية وبرامج التعليمية تجذب الاطفال فقد أصبحت مصدرًا لزرع القيم الحميدة وايضا تنمية القدرات الإبداعية للأطفال ومن خلال هذا المقال، سوف نستعرض كل المعلومات التي تحتاجها عن تردد قناة وناسة الجديد وكيفية استقباله، بالإضافة إلى أهم برامجها.

تردد قناة وناسة على النايل سات

قناة وناسة من اكثر القنوات التي تستحوذ علي اعي نسبة مشاهدة بين الاسر المصرية والعربية ويمكن ان يتم ضبطها على القمر الصناعي نايل سات، وإليك التردد الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة على العرب سات

كما يمكن للمشاهدين في كل مكان ان يقوموا بتنزيل تردد قناة وناسة على القمر عرب سات، وهذا سوف يضمن مشاهدة مستمرة على أي جهاز استقبال وإذا كنت تستخدم العرب سات، إليك بيانات التردد:

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية استقبال قناة وناسة

لكي يتم إضافة قناة وناسة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، فيجب ان تقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

اولا قم بفتح قائمة الإعدادات ويتم ذلك من خلال استخدام الريموت كنترول بعد ذلك فسوف تختار “التركيب اليدوي” الخطوة التالية يتم تحديد القمر الصناعي المناسب ثم أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز اضغط بعد ذلك على زر البحث وانتظر حتى تظهر القناة احفظ القناة ضمن قائمتك للاستمتاع بمحتواها

برامج قناة وناسة المميزة

قناة وناسة تقدم مجموعة مميزة من البرامج التي تستهدف تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات لدى الأطفال. من أبرز برامجها:

لولو الشطورة

ميدو ضرب لولو

مين ضرب لولو

لولو صارت شرطية

الشرطة قبضت على جاكر

مين سرق جزمة لولو

هذه البرامج سوف تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها الخيار الأمثل للأسر العربية الباحثة عن محتوى هادف.