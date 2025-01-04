أسطورة ميلان يكشف عن أمنيته بالمشاركة في دوري روشن السعودي

في تصريح مثير، تحدث أحد أساطير نادي ميلان الإيطالي عن أمنيته باللعب في دوري روشن السعودي. يأتي هذا التصريح في ظل الإقبال المتزايد من نجوم كرة القدم العالميين على الانضمام للدوري السعودي، الذي يشهد طفرة نوعية في السنوات الأخيرة.

كتب محمد سعد – ظهر المستشار الرياضي لنادي ميلان الإيطالي النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على خلفية مشاركة الفريق الإيطالي في السوبر الإيطالي في السعودية وذلك وقال عبر قنوات السعودية الرياضية:

“نحن سعداء بأن نحضر هنا في السعودية. وشاهدنا هنا شغفًا واهتمامًا كبيرًا بكرة القدم، وعادات كروية عريقة، ويقدمون أمورًا جديدة”.

وأضاف وقال إن هذه هي المرة الثانية التي يتواجد بها في السعودية بعد التطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية وذلك وأشار إنه لو لعب في الدوري السعودي كان سيكون الأمر أكثر متعة وإثارة.

تصريحات أسطورة ميلان تعكس المكانة المتزايدة لدوري روشن السعودي في عالم كرة القدم، مما يجعله وجهة جذابة لكبار اللاعبين الدوليين.