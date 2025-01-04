وزارة التعليم السعودية تكشف تفاصيل العلاوة السنوية للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الكوادر التعليمية وتحفيزهم على تقديم الأفضل. يشمل القرار تحسينًا في الهيكل المالي للتعليم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كتب محمد سعد – تحرص التعليم السعودية كل الحرص على إيصال الخدمات المقدمة من قبلها إلى كل مواطن سعودي في يسر وسهولة، وتسعى سعيا جادا في توفير البيئة التعليمية المناسبة لكل من المعلم والمتعلم؛ لذا أعلنت وزارة التعليم إضافة العلاوة السنوية لرواتب المعلمين والمعلمات عبر نظام “فارس” الخاص بشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، بعد إلغاء ربطها بالحصول على الرخصة المهنية.

وبالإضافة إلى أنه يمكن المعلمين والمعلمات الاستعلام عن العلاوة السنوية من خلال حساباتهم في “الخدمة الذاتية” ثم “الرواتب والبدلات” و”تعريف الراتب”. سيتم صرف العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير الحالي.

في حين تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أعلنت في نوفمبر الماضي إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل مع شركائها في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب على التطوير المهني المستمر للمعلمين والمعلمات، وإكسابهم المهارات النوعية وفق أفضل الممارسات العالمية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام المملكة بتطوير قطاع التعليم، ودعم المعلمين ليكونوا في طليعة تحقيق الأهداف التنموية.