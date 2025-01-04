الأهلي السعودي في مرمى الانتقادات: تصريحات الشنيف تشعل الجدل

أثارت تصريحات المحلل الرياضي خالد الشنيف حول أداء النادي الأهلي السعودي حالة من الجدل بين الجماهير والخبراء. تناول الشنيف أداء الفريق بمزيج من الانتقادات والإحباط، مما فتح باب التساؤلات حول مستقبل النادي في ظل الظروف الحالية.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،الأهلي السعودي بين الصمت والإحباط: انتقادات الشنيف تثير جدلًا!

أثنى الإعلامي الرياضي خالد الشنيف على إدارات الهلال والنصر والاتحاد لنشاطها في سوق الانتقالات الشتوية، بينما انتقد إدارة الأهلي لعدم نشاطها.

في حين أشار الشنيف إلى أن إدارة الأهلي تضع جوالها “على الصامت” رغم احتياجات الفريق لتعزيزات جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن الميركاتو الشتوي انطلق في 1 يناير،وسينتهي في 30 يناير،والأندية السعودية لديها 30 يومًا لتعزيز صفوفها، والأهلي السعودي يحتل المركز الخامس في دوري روشن برصيد 23 نقطة.

يبقى النادي الأهلي السعودي محور النقاشات في الوسط الرياضي، مع آمال الجماهير بعودة قوية تليق بمكانته التاريخية.