العنقري يهاجم رينارد: الاعتماد على لاعبي الهلال سبب فشل السعودية في خليجي 26

في تصريحات نارية، فتح الناقد الرياضي عبدالعزيز العنقري النار على مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، بعد الخروج المخيب للآمال في بطولة خليجي 26. وأشار العنقري إلى أن اعتماد رينارد المفرط على لاعبي الهلال كان من أبرز أسباب الإخفاق.

كتب محمد سعد – خرج إدارة نادي الهلال السعودي الأسبق السيد إبراهيم العنقري ليتحدث عن سبب تعثر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي بعد الإيطالي روبيرتو مانشيني، وأشار العنقري إن رينارد نجح في فترته الأولى بسبب اعتماده على لاعبي نادي الهلال السعودي المتألقين في تلك الفترة:

“بكل صراحة، رينارد غير موفق في اختياراته، وهو لا يقرأ إمكانيات اللاعبين، كما أنه لا يستطيع توظيفهم بشكل جيد، رينارد استفاد من لاعبي الهلال في الفترة السابقة، وكانت تشكيلة المنتخب كلها منه، باستثناء لاعب أو اثنين”.

وأَضاف في الحديث وقال: “كما أنه يلعب بنفس طريقة الهلال، التي تعتمد على الضغط العالي والضغط العكسي والاستحواذ.. وعندما تغير اللاعبون، فشل رينارد في مهمته”.

ونهى الحديث وقال: “اختياراته غريبة، حيث استدعى بعض اللاعبين غير الأساسيين في أنديتهم، وفضلهم على لاعبين يشاركون بشكل أساسي.. كما أن توظيفه للاعبين كان في غاية السوء خلال كأس الخليج، ولم يقم بأي عمل جيد، وتسبب في الإخفاق”.

تصريحات العنقري تعكس إحباط الجماهير من أداء المنتخب في خليجي 26، وسط مطالبات بمراجعة السياسات الفنية لتحقيق إنجازات مستقبلية.