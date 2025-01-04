صندوق التنمية العقارية يعلن عن فرص وظيفية في التمويل والاستثمار

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف شاغرة في مجالي التمويل والاستثمار، ضمن مساعيه لتعزيز الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات الحيوية. وتهدف هذه الفرص إلى دعم أهداف الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كتب محمد سعد – أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال التمويل والاستثمار، مُرحبًا بانضمام الكفاءات المؤهلة للعمل في بيئة مهنية متميزة.

الوظائف المتاحة:

1. أخصائي مُشارك، استثمار – خزينة:

المهام التخصصية للوظيفة: تحديد مصادر البيانات والمعلومات لإجراء التحليلات المالية. جمع وتحليل البيانات والمعلومات من المصادر المحددة. تفسير البيانات المتعلقة بالأسعار والاستقرار والتوجهات المستقبلية للاستثمارات. تلخيص البيانات المتعلقة بالتوجهات الحالية والمستقبلية. تحديد مصادر البيانات والمعلومات لإجراء التحليلات المالية. إجراء الدراسات والتحاليل اللازمة بهدف تحديد متطلبات العائد ومستوى الإقدام على المخاطرة أثناء القيام بأي عملية استثمارية. إعداد الجداول البيانية لعرض النتائج وتوضيحها. إعداد التوصيات المتعلقة بتوقيت الاستثمار (الشراء والبيع). مراجعة النماذج المالية والاتجاهات والتصورات. تحديد المخاطر وتدابير التخفيف من آثارها. تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة. إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالاستثمار. تقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة المتعلقة بها، وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة. الالتزام بكافة التشريعات الداخلية والخارجية المتعلقة بالصندوق وسياسة الاستخدام المقبول. الالتزام بتصنيف البيانات والمعلومات والتعامل معها حسب مستوى تصنيفها بناء على المبادئ التوجيهية لتصنيف وإدارة الأصول المعلوماتية. تلافي انتهاك حقوق أي شخص أو شركة محمية بحقوق النشر أو براءة الاختراع أو أي ملكية فكرية أخرى أو قوانين أو لوائح مماثلة. يؤدي الواجبات والمهام الأخرى ذات الصلة وفقاً للتوجيهات.

المؤهل العلمي وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة البكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين أو المالية أو ما يعادلها في أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.



2. أخصائي استثمار – دعم وتقارير:

المهام التخصصية للوظيفة: تحديد مصادر البيانات والمعلومات لإجراء التحليلات المالية. جمع وتحليل البيانات والمعلومات من المصادر المحددة. تفسير البيانات المتعلقة بالأسعار والاستقرار والتوجهات المستقبلية للاستثمارات. تلخيص البيانات المتعلقة بالتوجهات الحالية والمستقبلية. تحديد مصادر البيانات والمعلومات لإجراء التحليلات المالية. إجراء الدراسات والتحاليل اللازمة بهدف تحديد متطلبات العائد ومستوى الإقدام على المخاطرة أثناء القيام بأي عملية استثمارية. إعداد الجداول البيانية لعرض النتائج وتوضيحها. إعداد التوصيات المتعلقة بتوقيت الاستثمار (الشراء والبيع). مراجعة النماذج المالية والاتجاهات والتصورات. تحديد المخاطر وتدابير التخفيف من آثارها. تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة. إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالاستثمار. تقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة المتعلقة بها، وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة. الالتزام بكافة التشريعات الداخلية والخارجية المتعلقة بالصندوق وسياسة الاستخدام المقبول. الالتزام بتصنيف البيانات والمعلومات والتعامل معها حسب مستوى تصنيفها بناء على المبادئ التوجيهية لتصنيف وإدارة الأصول المعلوماتية. تلافي انتهاك حقوق أي شخص أو شركة محمية بحقوق النشر أو براءة الاختراع أو أي ملكية فكرية أخرى أو قوانين أو لوائح مماثلة. يؤدي الواجبات والمهام الأخرى ذات الصلة وفقاً للتوجيهات.

المؤهل العلمي وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة البكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين أو المالية أو ما يعادلها في أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة على ان يكون لديه/ا 4 سنوات خبرة على الاقل.



3. أخصائي التحكم في العمليات:

المهام التخصصية للوظيفة: إجراء الجولات الرقابية على أنشطة العمليات المختلفة لضمان كفاءة الأعمال والعمليات والقدرة على الوفاء بالالتزامات. مراجعة البيانات المتعلقة بالعمل وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة. وضع التوصيات والإجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات. ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية. تحليل التغيرات التنظيمية وتحديد آثارها المستقبلية. تبادل المعلومات ومناقشة واللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية. تحليل معلومات وبيانات السجلات المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي استشكال. تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة. إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة العمليات. تقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

المؤهل العلمي وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة البكالوريوس في الإدارة والتنظيم أو ما يعادلها في أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة على ان يكون لديه/ا 4 سنوات خبرة على الاقل.



4. أخصائي أول، الائتمان – الاستدامة المالية:

المهام التخصصية للوظيفة: المشاركة في وضع الإستراتيجية المالية وفقاً للأهداف والغايات الشاملة للصندوق وتحديد الاحتياجات المالية، ومتطلبات العائد ومستوى الإقدام على المخاطرة. تحديد الحاجة إلى منتجات وخدمات ائتمانية جديدة. مراقبة المتطلبات والاتجاهات الاستثمارية وتحليلها. تطوير خدمات ومنتجات ائتمانية جديدة. تحديد الأسعار والمعدلات والضوابط ذات الصلة. دراسة الملاءة الائتمانية للعملاء وتحديد المنتجات المالية المناسبة لهم. إعداد الوثائق وتقارير الائتمان والشروط والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التخلف عن سداد الدفعات أو التعثر (التوقف عن السداد). تقديم المشورة والتوجيه اللازم المتعلق بالعمليات الائتمانية والإشراف عليها، مثل التوقعات المالية وإعداد الموازنة ومراجعات الأداء المالي. إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالائتمان. عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة. الالتزام بكافة التشريعات الداخلية والخارجية المتعلقة بالصندوق وسياسة الاستخدام المقبول. الالتزام بتصنيف البيانات والمعلومات والتعامل معها حسب مستوى تصنيفها بناء على المبادئ التوجيهية لتصنيف وإدارة الأصول المعلوماتية. تلافي انتهاك حقوق أي شخص أو شركة محمية بحقوق النشر أو براءة الاختراع أو أي ملكية فكرية أخرى أو قوانين أو لوائح مماثلة. يؤدي الواجبات والمهام الأخرى ذات الصلة وفقاً للتوجيهات.

المؤهل العلمي وسنوات الخبرة المطلوبة: درجة البكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين أو المالية أو ما يعادلها في أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة على ان يكون لديه/ا 8 سنوات خبرة على الاقل.



نبذة عن صندوق التنمية العقارية:

يُعد صندوق التنمية العقارية جهة حكومية سعودية تُعنى بِدعم المواطنين السعوديين في تملك مساكنهم من خلال تقديم القروض و التمويلات العقارية.

كيفية التقديم:

لم يتم تحديد كيفية التقديم في الإعلان، و لكن يُمكن للمُهتمين مُتابعة موقع صندوق التنمية العقارية الإلكتروني أو صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المزيد من المعلومات و التقديم على الوظائف المُتاحة.

إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية مميزة في مجال التمويل والاستثمار، فإن صندوق التنمية العقارية يتيح لك الانضمام لفريقه وتحقيق طموحاتك المهنية.