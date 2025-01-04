الهيئة العامة للإحصاء بالرياض تعلن عن وظائف برواتب مغرية وحوافز مميزة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الشاغرة في مقرها بالرياض، مع توفير رواتب تنافسية وحوافز مغرية. تسعى الهيئة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة لدعم خططها المستقبلية ومشاريعها الطموحة.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مقرها الرئيسي بالرياض، وذلك في مجالات مُتنوعة تشمل تحليل الأعمال، و التمويل، و الإحصاء، و حوكمة البيانات.

الوظائف المتاحة:

محلل أعمال أول – Senior Business Analyst: الغرض من الوظيفة: جمع مُتطلبات العمل، و تطوير تصميمات عالية المُستوى، و إعداد التقارير بشكل دوري عن مشكلات و نتائج التصميم. ملخص المسؤوليات: جمع متطلبات العمل. تطوير وثائق مُتطلبات العمل. البحث عن حلول تقنية جديدة. ضمان توافق خدمات تقنية المعلومات مع أفضل المُمارسات. تقييم و ترتيب طلبات العمل حسب الأولوية. إعداد تقارير دورية عن الأداء و المشكلات. المؤهلات و الخبرات: خبرة من 0 إلى 2 سنة في مجال أنظمة المعلومات. درجة البكالوريوس في أنظمة المعلومات أو ما يُعادلها.



أخصائي مالي – Financial Specialist: الغرض من الوظيفة: تطوير خطة الميزانية السنوية والإرشادات والقوالب، و ضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية لِلانحرافات. ملخص المسؤوليات: المُساهمة في تصميم و تنفيذ سياسات الميزانية. الإشراف على الأنشطة اليومية و ضمان الامتثال لِلسياسات. تحديد فرص التحسين المُستمر لِلأنظمة و العمليات المالية. تطوير و تحديث سياسات و إجراءات الميزانية. التنبؤ بِأموال الهيئة و بناء نماذج مالية. مُناقشة مُقترحات الميزانية و وضع الميزانيات النهائية. تطوير خطة ميزانية سنوية شاملة. تتبع إنفاق الميزانية و مُراقبة نفقات الهيئة. تقييم انحرافات الميزانية و التحقيق في الأسباب و تنفيذ الإجراءات التصحيحية. إدارة طلبات تعديل الميزانية. المؤهلات و الخبرات: خبرة 6 سنوات على الأقل في مجال التمويل. درجة البكالوريوس في التمويل أو ما يُعادلها.



إحصائي – Statistician: الغرض من الوظيفة: المشاركة في تحديد الاحتياجات الإحصائية، و تنفيذ أنشطة الخدمات الإحصائية، و إجراء التقييم. ملخص المسؤوليات: تحديد الاحتياجات الإحصائية. جمع و تصنيف و ترميز البيانات. تحرير و نَسب البيانات. اشتقاق مُتغيرات جديدة. إجراء تحليلات إحصائية. صياغة النواتج الإحصائية و إعداد التقارير. إجراء أنشطة تقييم ما بعد العملية. المؤهلات و الخبرات: خبرة من 0 إلى 2 سنة في مجال الإحصاء. درجة البكالوريوس في الرياضيات / الإحصاء أو ما يُعادلها.



محلل مالي أول – Senior Financial Analyst: الغرض من الوظيفة: تحليل التقارير المالية و إنفاق الميزانية لِتقليل الإنفاق المُفرط. ملخص المسؤوليات: تحليل التقارير المالية. تتبع إنفاق الميزانية. مُراجعة طلبات تعديل الميزانية. المؤهلات و الخبرات: خبرة 2 سنة على الأقل في مجال التمويل. درجة البكالوريوس في التمويل أو ما يُعادلها.



أخصائي حوكمة البيانات – Data Governance Specialist: الغرض من الوظيفة: تخطيط عمليات تدقيق حوكمة البيانات، و تحديد مُتطلبات و إطار عمل حوكمة البيانات، و مُراقبة عمليات التحقق من الامتثال، و تصميم برامج تدريبية لِحوكمة البيانات. ملخص المسؤوليات: المُساهمة في تصميم و تنفيذ سياسات و إجراءات حوكمة البيانات. الإشراف على الأنشطة اليومية لِضمان الامتثال لِلسياسات و الإجراءات. تحديد فرص التحسين المُستمر لِلأنظمة و العمليات. صياغة إطار عمل حوكمة البيانات. تحديد مُتطلبات حوكمة البيانات للهندسة الأمنية. تقييم فعالية سياسات و إجراءات و منهجيات حوكمة البيانات. تخطيط عمليات تدقيق حوكمة البيانات. مُراقبة تقييمات المخاطر و ضمان الالتزام بِالمنهجية المُحددة. ضمان إجراء عمليات التحقق من امتثال حوكمة البيانات وفقًا لِلخطة. تطوير و ضمان تنفيذ برنامج حماية البيانات. إدارة مشاريع حوكمة البيانات. تصميم برامج تدريبية لِحوكمة البيانات. المؤهلات و الخبرات: خبرة 6 سنوات على الأقل في مجال حوكمة البيانات. درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو الأمن السيبراني أو ما يُعادلها.



نبذة عن الهيئة العامة للإحصاء:

تُعد الهيئة العامة للإحصاء الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع و تحليل و نشر البيانات الإحصائية في المملكة العربية السعودية. و تُقدم الهيئة بيانات و معلومات إحصائية دقيقة و شاملة و عالية الجودة تُغطي جميع مناحي الحياة في المملكة: الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية.

كيفية التقديم:

يُمكن للمُهتمين التقديم على الوظائف من خلال زيارة موقع الهيئة العامة للإحصاء الإلكتروني أو منصة LinkedIn .

لا تفوت الفرصة للانضمام إلى فريق الهيئة العامة للإحصاء بالرياض والعمل في بيئة مهنية واعدة تقدم رواتب وحوافز مميزة.