شركة ولاء للتأمين التعاوني تعلن عن وظائف شاغرة في الخبر لعام 2025 بتخصصات متعددة

كشفت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الخبر لعام 2025، موجهة للمتخصصين في مجالات متنوعة. تسعى الشركة إلى استقطاب الكفاءات المتميزة لدعم خدماتها في قطاع التأمين التعاوني.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية عن توافر باقة من الوظائف الشاغرة في مقرها بمدينة الخبر.

أشارت الشركة إلى المسميات الوظيفية التي تحتاج إلى شغلها في الوقت الحالي، وهي تتمثل فيما يلي: (مدير التحليلات والتسعير – مسؤول الموافقة الطبية – مهندس بيانات أول – مشرف الموافقة الطبية).

بينت شركة ولاء للتأمين التعاوني في السعودية أن التقديم مُتاح من أمس الثلاثاء بتاريخ 31 ديسمبر 2024م، وهذا من خلال البوابة الإلكترونية “من هُنا” مباشرةً.

انتهز الفرصة للتقدم إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني والعمل في بيئة مهنية محفزة بمدينة الخبر لعام 2025.