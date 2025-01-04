الحصيني: تفاصيل موجات البرد الأولى تضرب مناطق السعودية في شتاء هذا العام

كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني عن تفاصيل موجات البرد التي بدأت تؤثر على مناطق مختلفة في السعودية للمرة الأولى منذ بداية فصل الشتاء. وأشار الحصيني إلى أن هذه الموجات ستكون مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة مع تأثير متفاوت على المناطق.

كتب محمد سعد – ظهر الباحث في الطقس والمناخ الدكتور عبد العزيز الحصيني ليكشف عن بعض التوقعات بشأن حالة الطقس المسيطرة على المناطق السعودية اليوم الرابع من شهر يناير وقال عبر منصة إكس في تغريدة رسمية:

“‏أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية عدا الساحل الغربي الأوسط والجنوبي معتدل الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت1446/7/4هـ الساعة “7”وفقاً ل”meteologix” أقلها طريف واحد تحت الصفر”.

وأضاف وقال إن الرياض للمرة الأولى منذ بداية الشتاء ستسجل درجتان مئويتان وسط الإشارة إلى الحالة الممطرة الخامسة التي تسقط في العام الجاري 1446هـ.

تأتي موجات البرد لتذكّر الجميع بأهمية الاستعداد لموسم شتاء بارد في السعودية، وسط متابعة مستمرة من خبراء الطقس لتطور الأحوال الجوية.