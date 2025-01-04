Samsung Galaxy S24 Ultra: الأكثر مبيعًا في السعودية بمواصفات خارقة وسعر رسمي مغرٍ

أصبح هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra حديث الأسواق في السعودية، حيث يُعد من أكثر الهواتف مبيعًا بفضل إمكانياته المذهلة وتصميمه العصري. يقدم الهاتف تجربة متكاملة للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتصوير احترافي مع قيمة رائعة مقابل السعر.

كتب محمد سعد – تعتبر شركة سامسونج واحدة من أبرز الشركات التي تقدم الهواتف المحمولة بمختلف الفئات، حيث قدمت الشركة هاتفها الجديد Samsung Galaxy S24 Ultra بإمكانيات وموصفات رهيبة، وحقق هذا الهاتف نسب مبيعات عالية جدًا في المملكة العربية السعودية والدول العربية وعلى مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى إمكانيات الهاتف الخرافية التي نافست هواتف آيفون العالمية، ويعتبر ذلك الهاتف من هواتف الفئة العالية بعفذخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يعد هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra واحد من أبرز هواتف الشركة العالمية سامسونج، حيث يمتاز الهاتف ببطارية كبيرة ممتازة تدوم لفترة طويلة جدًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف يتمتع بكاميرا خرافية تقدم أجود وأدق الصور، بجانب ذلك فإن الهاتف يمتلك معالج من أقوى المعالجات التي قدمتها شركة سامسونج، وإليك أبرز مواصفات الهاتف في النقاط التالية:

الشبكات: يدعم الهاتف شبكات 2g,3g,4g,5g.

أبعاد الهاتف: 79*8.6*162.3.

وزن الهاتف: 232 جرام.

شاشة الهاتف: يأتي الهاتف بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بمعدل تحديث 120 هيرتز 2600 شمعة، ويأتي الهاتف بمقاس 6.8 إنشات.

نظام التشغيل: Android 14.

المعالج: من النوع Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3.

السعة التخزينية: 256 أو 512 أو 1000 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية: 12 جيجا بايت.

الكاميرات: كاميرا 200 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية 10 ميجا بيكسل وكاميرا ثالثة 50 ميجا بيكسل و12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 12 ميجا بيكسل.

يدعم الهاتف سماعات ستريو.

يدعم الهاتف واي فاي وجي بي إس و nfc.

يدعم بصمة الشاشة سريعة جدًا.

البطارية: 5000 ميللي أمبير وتدعم الشحن السريع 45 وات و15 وات wireless.

سعر الهاتف الرسمي في السعودية

جاء الهاتف بالنسخة الأقل في المملكة العربية السعودية بسعر 3550 ريال سعودي حيث نسخة 256 جيجا بايت/ 12 جيجا بايت.

لا تفوت فرصة اقتناء Samsung Galaxy S24 Ultra الذي يجمع بين الأداء المتفوق والتصميم الأنيق، مع توفره رسميًا في السعودية بأسعار تنافسية.