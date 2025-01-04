وظائف شاغرة في المراقبة الجوية السعودية برواتب مغرية ومزايا مميزة: قدم الآن

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مجال المراقبة الجوية، مع تقديم رواتب مغرية ومزايا وظيفية عالية. تُعد هذه الفرصة مثالية للراغبين في الانضمام إلى قطاع الطيران والعمل في بيئة مهنية مرموقة.

كتب محمد سعد – بدأ يوم الأربعاء فتح باب التقديم في برنامج ‘تدريب منتهي بالتوظيف’ الذي تقدمه شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية في مجال المراقبة الجوية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) . هسحعش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

يستهدف البرنامج تدريب الكفاءات الوطنية من الرجال والنساء في وظائف شاغرة بمجال المراقبة الجوية، ليكونوا مؤهلين للعمل كمراقبين جويين في المطارات السعودية، ويعد هذا البرنامج فرصة مميزة للمواطنين السعوديين الذين يسعون للانضمام إلى هذا القطاع الحيوي.

وظائف شاغرة في المراقبة الجوية

يسعى البرنامج إلى تأهيل المشاركين عبر تدريب متخصص ومكثف في مجال المراقبة الجوية، بهدف تجهيزهم للعمل في وحدات المراقبة الجوية داخل مطارات المملكة، ومن المتوقع أن يكتسب المتدربون المهارات اللازمة التي تتيح لهم التعامل مع حركة الطائرات بكل دقة وأمان. هذا التدريب يوفر فرصًا هامة في وظائف شاغرة تساهم في تطوير قطاع الطيران المدني السعودي.

شروط الوظائف الشاغرة

تشمل شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة. كما يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 85% أو على شهادة دبلوم أو بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 2.75 من 4 أو ما يعادلها.

كما يجب أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة والتحصيلي بدرجات معينة، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (آيلتس 5.5 أو STEP 75). ويتطلب أيضًا اجتياز الكشف الطبي المعتمد من الجهات المعنية، لضمان تأهيل المتقدمين لوظائف شاغرة دقيقة في مجال المراقبة الجوية.

المزايا الوظائف الشاغرة

تقدم شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية للمقبولين في البرنامج عددًا من المزايا، بما في ذلك راتب شهري مغري، بدل سكن، بدل مواصلات، بالإضافة إلى تأمين طبي شامل، وتجعل هذه المزايا من وظائف شاغرة في المراقبة الجوية فرصة مغرية للانضمام إلى هذا المجال المتخصص، الذي يعد من الركائز الأساسية في مجال الطيران المدني في المملكة.

مواعيد التقديم وطريقة التسجيل

أما بالنسبة لمواعيد التقديم، فقد بدأ التقديم يوم الأربعاء 1 يناير 2025، ويستمر حتى يوم الجمعة 31 يناير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم زيارة بوابة التوظيف الخاصة بالشركة وتقديم طلباتهم عبر الرابط الإلكتروني المتاح من هنــــا.

لا تفوت الفرصة للالتحاق بوظائف المراقبة الجوية السعودية التي توفر رواتب تنافسية ومزايا متميزة. قدم الآن من خلال الرابط المرفق لتحقيق طموحاتك المهنية.