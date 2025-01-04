طقس الكويت: برودة شديدة وأمطار رعدية مع استمرار الضباب

تشهد الكويت حالة من الطقس شديد البرودة خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بهطول أمطار رعدية كثيفة وانتشار الضباب في ساعات الصباح الباكر. وحذرت الجهات المختصة من تدني مستوى الرؤية الأفقية بفعل الضباب، داعية الجميع إلى توخي الحذر أثناء التنقل.

كتب محمد سعد – العتيبي يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة منتصف الأسبوع يسود البلاد خلال اليومين المقبلين، طقسا باردا خلال فترة النهار شديد البرودة في ساعات الليل خثانذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتوقع خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي انخفاضا في درجة الحرارة الصغرى فجر وصباح اليوم السبت والأحد مع فرصة لتكون الصقيع، خصوصا في المناطق البرية والزراعية، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 2 و6 درجات مئوية ومن ثم ترتفع الحرارة درجتان.

وأشار العتيبي إلى وجود فرص لسقوط أمطار من مساء الاثنين حتى الأربعاء على فترات تكون شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية مع وجود فرص لتشكل الضباب.

استعدوا لموجة البرد والأمطار الرعدية القادمة في الكويت، ولا تنسوا اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع تدني الرؤية بسبب الضباب.