Oppo A5 Pro: أقوى هواتف أوبو ببطارية عملاقة ونظام أندرويد 15

كشفت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A5 Pro الذي يأتي ببطارية عملاقة وتقنيات متطورة، ويعمل بنظام أندرويد 15 الأحدث. يقدم الهاتف أداءً مذهلًا ومواصفات عصرية تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن الأداء القوي والاستدامة.

كتب محمد سعد – أعلنت رسميا شركة اوبو عن إطلاق أقوى هواتفها الجديدة المنافسة للفئة المتوسطة وهو هاتف Oppo A5 Pro الجديد كليا وتم الكشف عن مواصفاته، حيث يأتي الهاتف بتصميم مميز بخامات خارجية مثل الهواتف الرائدة تأتي من الزجاج مع وجود طبقة حماية، كما يأتي مقاوم للماء والأتربة بشكل ممتاز، ويتميز بذاكرة كبيرة تكفي لجميع المهام الشخصية مع استخدام بطارية عملاقة ودعم الشن السريع، فدعونا نعرض لكم أهم تفاصيل مواصفات هاتف Oppo A5 Pro الجديد أسعاره على النحو التالي جلعكر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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ما هي أهم مواصفات هاتف Oppo A5 Pro

تقدم شركة اوبو جوال Oppo A5 Pro بمواصفات عالمية مميزة مما تجعله الخيار الأمثل بين الهواتف الفئة المتوسطة وتتلخص في الآتي:

المواصفات التفاصيل التصميم الخارجي لهاتف Oppo A5 Pro يأتي بأبعاد 161.5×74.9×7.6 مم

الوزن يأتي 180 جرام

خامات التصنيع تأتي من الزجاج بالكامل مع إطار من البلاستيك

يأتي الموبايل باللون الأحمر والبنفسجي والأبيض والأسود المعالج يأتي ثماني النواة نوع Dimensity 7300

من شركة ميديا تيك

التكنولوجيا بدقة تصنيع الـ 4 نانو ميتر

أما معالج الرسوميات لهاتف Oppo A5 Pro يأتي بنوع Mali G615 شبكات الاتصالعروض على الهواتف الذكية يدعم شبكات جميع الشبكات حتي الـ 5 G

دعم تشغيل عدد 2 شريحة اتصال نانو سيم مثل هاتف Samsung Galaxy A16 4G الشاشة تأتي شاشة Oppo A5 Pro من نوع AMOLED بجودة الـ FHD وبدقة 1080×2412 بكسل

المساحة تأتي بمقاس 6.7 بوصة

كثافة البكسلات 394 بكسل

معدل التحديث يأتي 120 هرتز

درجة السطوع تصل 1200 شمعة ذاكرة التخزين والرام يأتي هاتف أوبو ايه 5 برو بأربع إصدارات من الذاكرة:

الإصدار الأول بذاكرة 256 و8 جيا رام

الإصدار الثاني 256 مع 12 جيجا رام

الثالث 512 مع 8 جيجا رام

الرابع بذاكرة 512 مع 12 جيجا رام الكاميرات الخلفية الكاميرا الأساسية والأولى بدقة 50 ميجا بكسل كما في هاتف Xiaomi Poco C65 بزيادة المثبت بصري

أما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل وخاصة بعمل العزل

مزود بفلاش خلفي من نوع LED فلاش الكاميرا الأمامية يأتي هاتف Oppo A5 Pro بعدسة سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 مع دعم المثبت البصري وسائل أمان الهاتف يدعم بصمة الأصبع ومدمج أسفل الشاشة

يدعم خاصة Face Unlock للتعرف على الوجه لحماية الهاتف البطارية تأتي بطارية هاتف اوبو أيه 5 برو بسعة 6000 مللي أمبير فهي أعلى من سعة المميز هاتف Samsung Galaxy A35 5G

الشحن السريع بقدرة 80 واط السوفت وير يعمل بنظام أندرويد 15

واجهة المستخدم اوبو ColorOS 15

ما هي مميزات هاتف Oppo A5 Pro

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يأتي الموبايل مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP69.

الهاتف لضمان الجودة فهو مصمم بمعايير GJB 150A-2009.

شاشة ممتازة بسطوع عالي بتردد 120 هرتز مع وجود طبقة حماية بنوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

يعمل هاتف Oppo A5 Pro بأحدث نظام سوفت وير بدون منافس أندرويد 15.

ذاكرة تخزين كبيرة تكفي لجميع التطبيقات والمهام الشخصية.

يأتي بمكبرات صوت من نوع ستريو لضمان أفضل جودة صوت نقي ومجسم مثل هاتف Realme C75.

يدعم خاصية الـ NFC.

بطارية عملاقة تكفي للعمل طوال اليوم بدون قلق، ويتم الشحن بالكامل في وقت قياسي.

كم سعر هاتف Oppo A5 Pro

يتوفر هاتف اوبو ايه 5 برو في السوق الصيني لذاكرة 256 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 275 دولار، بينما تتوفر نسخة الـ 512 مع 12 جيجا رام بسعر حوالي 340 دولار.

مع Oppo A5 Pro، يمكنك التمتع ببطارية تدوم طويلاً ونظام تشغيل حديث يوفر أداءً سريعًا وتجربة استخدام محسّنة، كل ذلك بسعر مغرٍ.