Oppo A5 Pro: أقوى هواتف أوبو ببطارية عملاقة ونظام أندرويد 15

كشفت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A5 Pro الذي يأتي ببطارية عملاقة وتقنيات متطورة، ويعمل بنظام أندرويد 15 الأحدث. يقدم الهاتف أداءً مذهلًا ومواصفات عصرية تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن الأداء القوي والاستدامة.
كتب محمد سعد – أعلنت رسميا شركة اوبو عن إطلاق أقوى هواتفها الجديدة المنافسة للفئة المتوسطة وهو هاتف Oppo A5 Pro الجديد كليا وتم الكشف عن مواصفاته، حيث يأتي الهاتف بتصميم مميز بخامات خارجية مثل الهواتف الرائدة تأتي من الزجاج مع وجود طبقة حماية، كما يأتي مقاوم للماء والأتربة بشكل ممتاز، ويتميز بذاكرة كبيرة تكفي لجميع المهام الشخصية مع استخدام بطارية عملاقة ودعم الشن السريع، فدعونا نعرض لكم أهم تفاصيل مواصفات هاتف Oppo A5 Pro الجديد أسعاره على النحو التالي جلعكر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
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ما هي أهم مواصفات هاتف Oppo A5 Pro
تقدم شركة اوبو جوال Oppo A5 Pro بمواصفات عالمية مميزة مما تجعله الخيار الأمثل بين الهواتف الفئة المتوسطة وتتلخص في الآتي:
|المواصفات
|التفاصيل
|التصميم الخارجي لهاتف Oppo A5 Pro
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|المعالج
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|شبكات الاتصالعروض على الهواتف الذكية
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|الشاشة
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|ذاكرة التخزين والرام
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|الكاميرات الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|وسائل أمان الهاتف
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|البطارية
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|السوفت وير
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ما هي مميزات هاتف Oppo A5 Pro
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- يأتي الموبايل مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP69.
- الهاتف لضمان الجودة فهو مصمم بمعايير GJB 150A-2009.
- شاشة ممتازة بسطوع عالي بتردد 120 هرتز مع وجود طبقة حماية بنوع Corning Gorilla Glass Victus 2.
- يعمل هاتف Oppo A5 Pro بأحدث نظام سوفت وير بدون منافس أندرويد 15.
- ذاكرة تخزين كبيرة تكفي لجميع التطبيقات والمهام الشخصية.
- يأتي بمكبرات صوت من نوع ستريو لضمان أفضل جودة صوت نقي ومجسم مثل هاتف Realme C75.
- يدعم خاصية الـ NFC.
- بطارية عملاقة تكفي للعمل طوال اليوم بدون قلق، ويتم الشحن بالكامل في وقت قياسي.
كم سعر هاتف Oppo A5 Pro
يتوفر هاتف اوبو ايه 5 برو في السوق الصيني لذاكرة 256 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 275 دولار، بينما تتوفر نسخة الـ 512 مع 12 جيجا رام بسعر حوالي 340 دولار.
مع Oppo A5 Pro، يمكنك التمتع ببطارية تدوم طويلاً ونظام تشغيل حديث يوفر أداءً سريعًا وتجربة استخدام محسّنة، كل ذلك بسعر مغرٍ.
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